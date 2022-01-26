「曾文南化聯通管」工程 春節連假暫停施工

經濟部水利署南區水資源局辦理「曾文南化聯通管」工程，盼加強曾文與南化水庫水源聯合調度能力，因應春節連假期間山區可能出現旅遊車潮，工區於春節期間將全面暫停施工。

南區水資源局今天發布新聞稿指出，行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹今天在相關人員陪同下前往台南山區，視察正在進行中的「曾文南化聯通管」工程執行情形，並了解相關交通維護準備工作，由南區水資源局長連上堯說明工程內容、施工進度與道路交通狀況。

連上堯表示，因應春節假期返鄉車潮及旅遊人潮，道路上施工開挖部分完成回填，重新鋪設路面，春節期間主要道路台3線工區全面停止施工，並派人員指揮引導交通，日夜都有專人不定時巡檢交通維持設施狀況，維護民眾通行安全。

王開玹表示，因應台商返鄉投資設廠，確保用水、用電無虞是政府當前重大政策，曾文南化聯通管完成後可提供每日80萬噸備援水量，將大幅提高南部地區水資源調度彈性及供水穩定性，施工期間也要求施工單位與警方充分聯繫，維護交通順暢，減少對地方交通的影響。