防疫優先 學甲慈濟宮取消春節送保生金符

疫情波及，台南學甲慈濟宮今天下午開董事會宣布，為了防疫，忍痛取消大年初一、初二贈送保生金符3000人活動。至於原花100元買金銀紙拜拜贈保生金符維持正常，廟方說，造成不便，敬請諒解。

慈濟宮董事長王文宗表示，評估疫情仍有不少變數，為遵守中央流行疫情指揮中心規定，慈濟宮原2月1、2日（農曆正月1、2日）舉辦「開基保生2大帝加持保生金幣贈送啟運，及過七星平安橋」活動，為避免人潮聚停止辦理活動。