歡迎回家 嘉義縣公車1月30日免費搭乘
嘉義縣政府今天表示，嘉義縣公車1月30日小年夜當天，全部路線、班次免費提供搭乘，坐車不用現金、電子票證或其他套票，直接上車，歡迎返嘉鄉親多加利用。
嘉義縣公共汽車管理處長楊志雄接受中央社記者訪問表示，1月30日小年夜一整天，上午5時20分從嘉義市山仔頂總站發第一班車，至晚上8時發末班車，共350班次，完全免費乘坐，預估會有6000人搭乘。
楊志雄表示，為防堵COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情，旅客搭乘時應全程配戴口罩，車內及候車空間除必要情形且可保持安全社交距離，否則禁止飲食。民眾如有身體不適，建議儘速就醫，勿搭乘大眾運輸工具。
楊志雄強調，公車處公車每天出車前都會進行清潔與消毒，包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，司機開車也都戴口罩，提供大家安全又舒適的服務，歡迎民眾踴躍搭乘。
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