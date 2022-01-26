聽新聞
test
0:00 / 0:00
有夫妻確診足跡！台南新化年貨大街宣布即日停辦
台南市25日新增2起本土確診病例；其中善化區50多歲婦人案18533，23日曾到訪新化年貨大街，市府昨天緊急清消及宣布休市2天，但今天再增1例案18561是案18533的先生，也有到新化年貨大街的足跡，不只攤商嚇到不敢擺攤，多數地方人士也反對年貨大街再續辦，新化區公所表示會依疫情指揮中心決議新化年貨大街提前喊卡，後續退租將從寬認定退給攤商4天租金。
台南新化年貨大街22日開始原訂至28日共7天，23日下午舉行開幕典禮，市長黃偉哲下午4點還到老街舉牌宣導落實防疫，未料25日爆發本土確診案例，其中善化50多歲婦人23日上午曾到過新化年貨大街，因有確診者足跡，25日中午緊急「喊卡」，市府下午通知廠商撤離，並展開清消工作並休市2天。
今年新化年貨大街招商150攤，加上老街店家林立，持續清消2天，年貨大街也休市2天，再研議復辦或停辦。不過，承辦的新化區公所認為，停業2天即使復辦，攤商跟客人也不敢來，依照市府指示再後續退租的因應準備，希望將廠商的損失降至最低。
新化年貨大街提前喊卡，不只影響攤商連老街店家也怕受波及，擔心為了過年備了一堆食材及貨品，不知怎麼辦？店家說攤商撤離後帳棚冷清清，更影響到店家做生意，希望儘速拆除讓店家安心做生意，降低疫情的衝擊。
經發局表示，25日接獲衛生局通知18533案曾去過年貨大街，昨天全面清消今天休市，但公所與攤商及在地居民協議以防疫為重，主要是疫情險峻，相關的退租金及點數兌換，公所後續進行處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言