有夫妻確診足跡！台南新化年貨大街宣布即日停辦

台南市25日新增2起本土確診病例；其中善化區50多歲婦人案18533，23日曾到訪新化年貨大街，市府昨天緊急清消及宣布休市2天，但今天再增1例案18561是案18533的先生，也有到新化年貨大街的足跡，不只攤商嚇到不敢擺攤，多數地方人士也反對年貨大街再續辦，新化區公所表示會依疫情指揮中心決議新化年貨大街提前喊卡，後續退租將從寬認定退給攤商4天租金。

台南新化年貨大街22日開始原訂至28日共7天，23日下午舉行開幕典禮，市長黃偉哲下午4點還到老街舉牌宣導落實防疫，未料25日爆發本土確診案例，其中善化50多歲婦人23日上午曾到過新化年貨大街，因有確診者足跡，25日中午緊急「喊卡」，市府下午通知廠商撤離，並展開清消工作並休市2天。

今年新化年貨大街招商150攤，加上老街店家林立，持續清消2天，年貨大街也休市2天，再研議復辦或停辦。不過，承辦的新化區公所認為，停業2天即使復辦，攤商跟客人也不敢來，依照市府指示再後續退租的因應準備，希望將廠商的損失降至最低。

新化年貨大街提前喊卡，不只影響攤商連老街店家也怕受波及，擔心為了過年備了一堆食材及貨品，不知怎麼辦？店家說攤商撤離後帳棚冷清清，更影響到店家做生意，希望儘速拆除讓店家安心做生意，降低疫情的衝擊。