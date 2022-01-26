落實畜牧汙染變黃金 南市畜牧汙染集中處理廠將動工
台南柳營八翁酪農區將設立畜牧汙染集中處理廠，南市環保局與台以八翁公司今在市長黃偉哲、環保署副署長蔡鴻德見證簽署合作同意書，將斥資約1億5千萬元，預定今年上半年動工，工期約1年半，將集中運作牛隻產生糞尿廢水等作為田間肥分及綠電，落實畜牧汙染變黃金目標。
八翁酪農區畜牧糞尿廢水集中處理廠，第一期將透過厭氧發酵收集3500多頭牛隻糞尿廢水，每日可轉化成284.57公噸沼液沼渣回歸農地，也會將沼氣純化用於發電，每日最高可產生8464度電量。
環保局說，南市積極推動畜牧廢水資源化，八翁酪農區去年(110)底全區53家畜牧場均參與，至今全市233家畜牧場響應，累計施灌面積282公頃，施灌量89萬公噸 ，年減89萬噸畜牧廢水排入河川。環保署推動畜牧廢水集中處理並鼓勵民間參與，環保局公開招商，台以八翁公司勝出，該案總經費約1億5000萬元，環保署及環保局共補助7100萬元。
環保局統計，全市233家畜牧場響應畜牧糞尿資源化政策，累計減少使用化肥近2萬包，費用約680餘萬元。環保署去年補助2輛集運載送車提供有興趣的農友試灌，已有14位農友參與試灌反應佳。畜牧廢水再利用栽植作物包括，狼尾草、玉米、蘆筍、水稻、竹筍、文旦等。
黃偉哲感謝環保署幫忙，在台南建立起畜牧糞尿廢水資源化的體系，讓農民有更多的有機肥料，也減少環境汚染。循環經濟是普世價值，大眾對環境要求高，集中處理體系不造成環境污染，又提供肥料及發電原料，對農業發達的台南大有助益，大加分。
他頒獎表揚9家參與畜牧糞尿資源化優良畜牧場，百豐傳、合發、新星獲特優。天棋、曹文正、仁義獲優等，甲合、瑞泓、南美獲傑出獎。
環保局長謝世傑說，農業局與環保局多年來推動將集中運作牛隻產生糞尿廢水等作為田間肥分，栽種出蔬果「頭好壯壯」品質佳，台南市養豬協進會理事長曾勝誠也說，環保已是趨勢，只要建構更好的誘因政策，畜牧業會配合。
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