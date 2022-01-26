落實畜牧汙染變黃金 南市畜牧汙染集中處理廠將動工

台南柳營八翁酪農區將設立畜牧汙染集中處理廠，南市環保局與台以八翁公司今在市長黃偉哲、環保署副署長蔡鴻德見證簽署合作同意書，將斥資約1億5千萬元，預定今年上半年動工，工期約1年半，將集中運作牛隻產生糞尿廢水等作為田間肥分及綠電，落實畜牧汙染變黃金目標。

八翁酪農區畜牧糞尿廢水集中處理廠，第一期將透過厭氧發酵收集3500多頭牛隻糞尿廢水，每日可轉化成284.57公噸沼液沼渣回歸農地，也會將沼氣純化用於發電，每日最高可產生8464度電量。

環保局說，南市積極推動畜牧廢水資源化，八翁酪農區去年(110)底全區53家畜牧場均參與，至今全市233家畜牧場響應，累計施灌面積282公頃，施灌量89萬公噸 ，年減89萬噸畜牧廢水排入河川。環保署推動畜牧廢水集中處理並鼓勵民間參與，環保局公開招商，台以八翁公司勝出，該案總經費約1億5000萬元，環保署及環保局共補助7100萬元。

環保局統計，全市233家畜牧場響應畜牧糞尿資源化政策，累計減少使用化肥近2萬包，費用約680餘萬元。環保署去年補助2輛集運載送車提供有興趣的農友試灌，已有14位農友參與試灌反應佳。畜牧廢水再利用栽植作物包括，狼尾草、玉米、蘆筍、水稻、竹筍、文旦等。

黃偉哲感謝環保署幫忙，在台南建立起畜牧糞尿廢水資源化的體系，讓農民有更多的有機肥料，也減少環境汚染。循環經濟是普世價值，大眾對環境要求高，集中處理體系不造成環境污染，又提供肥料及發電原料，對農業發達的台南大有助益，大加分。

他頒獎表揚9家參與畜牧糞尿資源化優良畜牧場，百豐傳、合發、新星獲特優。天棋、曹文正、仁義獲優等，甲合、瑞泓、南美獲傑出獎。