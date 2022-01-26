雲林斗六圓環今晚重啟 公所將畫格改善停車問題

雲林縣斗六市圓環是市中心重要地標，多年前雖改建成噴水池，但幾度因水務設施維護工作困難重重，年久失修而停擺，縣府去年斥資3800萬元重建，並加入新科技的光雕水舞，歷經5個月整建，將於今晚重啟；雖其深具代表性，但地方意見兩極，對此市長林聖爵說，「建設本來就花錢，但能帶動斗六市進步才是值得。」

斗六圓環20年前改建成噴水池，但因水舞設施年久失修，停擺14年未運轉，縣府砸3800萬元重建水舞系統，還加入光雕、水幕等新設施，整建後多次測試，今天晚上將重啟，市公所本周六晚上6點半也將在此舉行啟用晚會，加碼推出10部電視、50部自行車的抽獎活動。

過去的斗六圓環曾有幾度舉辦雲林縣跨年晚會，不少大咖藝人都曾在此登台，更一度躍升為國內熱門的跨年場，但隨水舞設施損壞、斑駁，大批人潮的榮景不復見，林聖爵說，圓環改頭換面，就是希望找回市民昔日的共同回憶。

林聖爵表示，水舞設施結合雲端科技，導入科技光雕及數位水幕，並設置音響、燈光設備，呈現文化、創意、科技等水景融合樣貌，提升斗六圓環的藝術美感，重啟後將在日、夜間整點施放「水舞光影秀」，節慶期間還會有360度互動光雕水幕。

斗六圓環水舞整建，地方有正反意見，有人期待重啟，成為休閒娛樂新去處，但也有人認為花大錢重建並無實質意義；林聖爵今天表示，「每個建設都有其工程細項，禁的起民眾檢驗」。

「建設就是要讓人民看得見」林聖爵表示，斗六膨鼠公園周邊步道爭取中央9300萬元施作，同樣是花錢，而公部門建設的明細透明清楚，完工後能讓民眾生活品質更好，就有價值。