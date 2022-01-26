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台南下營大溪橋改建通車 麻豆大排整治沿線4座橋全竣工

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南下營區大溪橋改建落成啟用，市長黃偉哲和地方人士一起開心走過橋梁。記者吳淑玲／攝影
台南下營區大溪橋改建落成啟用，市長黃偉哲和地方人士一起開心走過橋梁。記者吳淑玲／攝影

台南麻豆大排流域水患嚴重，主因沿線橋梁梁底太低及中間落墩常造成水流阻礙及沖刷，市府結合中央推動橋梁改造，下營區大溪橋斥資1.4億多元改建今天落成啟用，市長黃偉哲偕同地方人士及耆老剪綵，在下營上帝廟舉行祭拜儀式後，一起走過橋梁，至此麻豆大排沿線4座橋梁包括文瑞橋、黑橋及玄武橋總經費4.84億元已全部竣工。

黃偉哲說，過年前下營大溪橋改建終於順利完成，地方企盼已久，工程順利在一年2個月就完成，經費總共是1億4千萬，中央補助1億1千萬，地方自籌3千萬，希望大溪橋改建啟用通車後，帶給地方交通更安全。麻豆大橋沿線4座橋梁非常感謝中央和地方協力做得更好，讓通行更安全，下雨時不會淹水，讓橋梁不會封閉，因為過去淹水時橋梁就會封閉，現在大家可以順利平安通行，鋪橋造路，讓路好走，水溝要暢通，是市府的責任。

工務局表示，下營中山路為下營市區聯接中營社區最主要的聯絡道路，因該路段跨越麻豆大排的大溪橋，舊橋梁底低於計畫堤頂高度，影響通洪斷面，易造成豪雨淹水問題，這次辦理橋梁改建工程經費1億4200萬元，連同緊鄰下營排 水的無名橋及上下游護岸、防汛道路一併改善，提供用路人安全及平坦的交通環境。

工務局指出，大溪橋舊橋全寬為13公尺，橋長36.3公尺。改建後橋梁全寬同為13公尺，橋長增長為63公尺，因考量無橋墩設計型式會造成梁深較深，影響兩側住戶進出，本案採落1墩的鋼構I型梁方式辦理，施工期14個月。期間經2021年數次豪大雨考驗，鄰近區域未發生積淹水情事，見證改建工程成果良好，可有效保障居民的生命財產安全。

台南市長黃偉哲（右七）出席下營區大溪橋改建落成啟用典禮。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右七）出席下營區大溪橋改建落成啟用典禮。記者吳淑玲／攝影
台南下營區大溪橋改建落成啟用，市長黃偉哲和地方人士一起開心走過橋梁。記者吳淑玲／攝影
台南下營區大溪橋改建落成啟用，市長黃偉哲和地方人士一起開心走過橋梁。記者吳淑玲／攝影
台南下營區大溪橋改建落成啟用。記者吳淑玲／攝影
台南下營區大溪橋改建落成啟用。記者吳淑玲／攝影
台南下營區大溪橋改建落成啟用，地方人士開心走過橋梁。記者吳淑玲／攝影
台南下營區大溪橋改建落成啟用，地方人士開心走過橋梁。記者吳淑玲／攝影

淹水 黃偉哲 台南

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