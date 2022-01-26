台南德安百貨將易手？業者：仍在爭取降低租金中

台南東區德安百貨傳出「房東」台糖公司將在2月重新標租該大樓，目前仍在經營中的德安百貨是否易手，引發關注，德安百貨表示，之前已租15年，近年環境變化，經營確實不盡理想，但仍有心繼續經營，目前還在與台糖洽商中，希望能夠降低租金，但是還沒有結果。

該棟大樓地上15層、地下5層，建坪約1萬6000多坪，台糖目前公告的招租內容，每年的租金包括固定租金5080萬元，及浮動租金為地價稅的5.5％、約450萬元上下，平均每個月的租金約460萬元，租期15年。預計在2月10日公開招標。

該棟大樓是由台糖興建，2002年就完工，台糖原本想自行經營百貨，後來未果，2006年與德安簽約，2009年11月德安百貨開幕，原本經營的不錯，但近年受到南紡購物中心開幕、商圈移轉及食安風暴等影響，營業狀況不佳，像是原本進駐的宜利家家居、誠品，都轉移到南紡。

而UNIQLO、春水堂、xm麻辣等大店也都陸續結束營業，目前多個樓層閒置，現況為B1特賣會，1到4樓為百貨，5、6樓閒置，7樓健身工廠、8樓大創，9到14樓也全部閒置。

德安在之前也曾在去年提出改裝計畫，希望能再創造業績，但去年遇上疫情，招商困難，德安今天表示，租約8月到期，目前仍在與台糖持續洽談新合約的租金中，如果有結果，就會提出新一波的改裝計畫。