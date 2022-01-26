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嘉縣首發「虎力勇」桌曆 展現消防專業行銷觀光

中央社 / 嘉義縣26日電

嘉義縣消防局今天發表111年「虎力勇」桌曆，首度挑選16名猛男、美女隊員搭配縣內著名景點拍攝照片、製作桌曆，既展現新式消防設備與專業能力，也行銷嘉義觀光。

嘉義縣消防局在農曆年前發表「虎力勇」桌曆，消防局長呂清海邀請縣長翁章梁、國立故宮博物院南院處長彭子程、縣議員林緗亭及劉雅文等來賓，觀賞猛男、美女隊員走秀，展現全新裝備。

呂清海接受媒體聯訪表示，這是嘉義縣消防局首度發行猛男、美女隊員桌曆，精心挑選16名同仁代表拍攝，包括2021第一線應變人員大量傷患技能競賽B組冠軍團隊及參加嘉義市110年全國健美錦標賽榮獲第6名的大美分隊隊員邊紀宸，他們都曾在鬼門關前將垂危的生命搶救回來。

呂清海說，桌曆除展現消防人員強健的體魄，也呈現可耐攝氏1000度高溫，俗稱「黃金戰甲」消防衣等新式救援裝備；另外，嘉義縣知名景點中央廣播電台民雄分台日式招待所、國家廣播文物館、朴子水道頭、太平雲梯故宮南院都入鏡，一併行銷觀光。

嘉義縣4名消防猛男今天也展示勤練身體的成果，輕輕鬆鬆就將體重120公斤的嘉義縣水上救生協會理事長呂文正抬起來。

消防局強調，桌曆一出版詢問度相當高，但是今年首度發行且為民間贊助，數量不多，明年考慮編列預算，結合公益活動印製，開放民眾購買。

嘉義 故宮南院 太平雲梯

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