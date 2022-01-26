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「虎」你歡喜回嘉 小年夜嘉義縣公車免費搭乘

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣公車處配合縣政府「回嘉真好」專案，30日小年夜推出「回嘉團圓免費公車」，當天公車處班車全部路線、全部班次免費提供搭乘。圖／嘉義縣公車處提供
嘉義縣公車處配合縣政府「回嘉真好」專案，30日小年夜推出「回嘉團圓免費公車」，當天公車處班車全部路線、全部班次免費提供搭乘。圖／嘉義縣公車處提供

嘉義縣公車處配合縣政府「回嘉真好」專案，30日小年夜推出「回嘉團圓免費公車」，當天公車處班車全部路線、全部班次免費提供搭乘，坐車不用現金、電子票證或其他套票，直接上車，歡迎返嘉鄉親多加利用。

公車處說，農曆春節闔家團圓日子，無論離家有多遠，都會在春節連假返鄉與家人團聚，共度新春。為便利在外工作、求學民眾返鄉與家人團圓，並減輕漂泊在外遊子返鄉的負擔，小年夜公車免費搭。

為防堵疫情，公車司機及旅客搭乘都要全程配戴口罩，車內及候車空間除必要情形且可保持安全社交距離，否則禁止飲食。民眾如身體不適，建議儘速就醫，勿搭乘大眾運輸工具。公車處公車每天出車前，都會進行清潔消毒，包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，提供大家安全舒適服務，歡迎民眾踴躍搭乘。

春節

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