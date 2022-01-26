聽新聞
test
0:00 / 0:00
「虎」你歡喜回嘉 小年夜嘉義縣公車免費搭乘
嘉義縣公車處配合縣政府「回嘉真好」專案，30日小年夜推出「回嘉團圓免費公車」，當天公車處班車全部路線、全部班次免費提供搭乘，坐車不用現金、電子票證或其他套票，直接上車，歡迎返嘉鄉親多加利用。
公車處說，農曆春節闔家團圓日子，無論離家有多遠，都會在春節連假返鄉與家人團聚，共度新春。為便利在外工作、求學民眾返鄉與家人團圓，並減輕漂泊在外遊子返鄉的負擔，小年夜公車免費搭。
為防堵疫情，公車司機及旅客搭乘都要全程配戴口罩，車內及候車空間除必要情形且可保持安全社交距離，否則禁止飲食。民眾如身體不適，建議儘速就醫，勿搭乘大眾運輸工具。公車處公車每天出車前，都會進行清潔消毒，包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，提供大家安全舒適服務，歡迎民眾踴躍搭乘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言