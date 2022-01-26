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嘉義縣道最寬的林蔭景觀大道 167線鹿草段完工通車

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣道最寬的林蔭景觀大道，嘉167線鹿草段完工通車。圖／嘉縣府提供
嘉義縣道最寬的林蔭景觀大道，嘉167線鹿草段完工通車。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府為因應馬稠後產業園區開發，帶來龐大車流量，爭取中央前瞻補助，並自籌預算共14億6千萬元，拓寬縣道167線，成為路寬24 至74公尺、4線車道及2線機車道，保留路樹芒果樹與桃花心木2000棵，前年底施工，鹿草鄉段完工，中午通車，成為縣道最寬的林蔭景觀大道。

嘉167線拓寬工程，原兩線道將拓寬為路寬24至74公尺道路，全長3.6公里，銜接馬稠後園區及鹿草鄉市區，中午通車。通車前，縣長翁章梁偕同議員林緗亭、詹琬蓁、李國勝視察，聽取建設處長郭良江簡報。

翁章梁說，167線分兩段，分別開往鹿草與朴子，鹿草段中午通車，朴子段涉及都市計畫與土地徵收，最快今年底通車，道路大量保留原樹木不砍除，增加徵收費用設林蔭大道，以最高標準建設。

為強化馬稠後園區對外聯絡道路，串聯縣治特區、鹿草、朴子市區及朴子工業區，縣府拓寬167線鹿草段、園區段、朴子段及嘉45延伸路段，鹿草路段先完工，全線開放通行。

銜接台19朴子工業區嘉45延伸路段雖完工，但因園區連接道路未完工，還未開放通行；朴子段因都市計畫變更期程較久，預定今年底通車，屆時將提升產業園區整體運輸效能，有助交通動線順暢，提升地方居民及未來就業人口出入交通安全。

為保護在地文史生態的行道樹，路旁芒果樹及鄰近台糖桃花心木全數保留，打造成縣內最寬林蔭景觀大道；為保留路樹，道路用地增加6.4公頃，費用及地上物補償較原計畫增加1億2千萬元，167線全線鹿草、朴子 段，以及嘉45線延伸段，總工程費約14億6千萬元。

嘉義縣道最寬的林蔭景觀大道，嘉167線鹿草段完工通車。圖／嘉縣府提供
嘉義縣道最寬的林蔭景觀大道，嘉167線鹿草段完工通車。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁(左)偕同議員林緗亭、詹琬蓁、李國勝視察，聽取建設處長郭良江(右)簡報。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁(左)偕同議員林緗亭、詹琬蓁、李國勝視察，聽取建設處長郭良江(右)簡報。圖／嘉縣府提供
嘉義縣道最寬的林蔭景觀大道，嘉167線鹿草段完工通車。圖／嘉縣府提供
嘉義縣道最寬的林蔭景觀大道，嘉167線鹿草段完工通車。圖／嘉縣府提供

朴子 翁章梁 路樹

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