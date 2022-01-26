春節大掃除！佳里警攜環保志工擦亮路口1200面反光鏡

台南佳里警分局長顏勤峰、佳里區長朱雅宏與六安里長林佩玲等人聯手環保志工隊，今天利用轄區大掃除機會結連袂到轄區路口擦拭汙穢的反射鏡面，使其恢復原有的光亮色澤，以減少交通事故發生。

分局長顏勤峰表示，考量佳里、西港及七股等3區共有46里，轄區幅員遼闊裝設有1200多面反射鏡，每面反射鏡如同光明鏡，照亮每位用路人的行車視線，為使反射鏡能永續發揮功能，希望藉由本次活動能拋磚引玉，鼓勵大家自發性加入擦拭反光鏡行列，利用春節前夕此一特別的日子，結合轄區民力志工，一起「擦亮生命轉彎處的光明鏡」，讓生命的明鏡高懸，發揮照亮別人也反射照亮自己，用心守護用路人安全。

佳里分局交安宣導團今天前往佳里區六安里進行防疫安全及交通安全宣導，並偕同轄區佳里區長朱雅宏、六安里長林佩玲、警察局警務員「路老師」李晟邦與環保志工隊成員，提著裝滿清潔擦拭工具（抹布、清潔液、亮光劑、小鐵刷），前往六安里易肇事路口轉角處，打掃擦拭保養反射鏡，以增加鏡面反光照明度。

佳里區長朱雅宏表示，為發揮路口反射鏡功能，今天結合區政、警政及社區民力、志工等單位，齊力擦亮路口光明鏡，希望從今天開始，各社區鄰里主動認養反射鏡清潔保養工作，以確保輔助路口預視功能。六安里長林佩玲說，轄內路口反射鏡，已由該里社區環保志工隊做好認養維護工作。