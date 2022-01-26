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燒柚枝條雜草致空汙民怨 南消二大隊結合公所擴大宣導

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南第二消防大隊宣傳禁燒雜草防空汙。記者吳淑玲／翻攝
台南第二消防大隊宣傳禁燒雜草防空汙。記者吳淑玲／翻攝

乾燥季節期間，常有人焚燒雜草，引發嚴重空氣污染，若緊鄰民宅更引發民怨，近期麻豆消防分隊出勤火警案件屢有發現有民眾違法任意燃燒堆放柚枝或廢棄物且現場均未發現行為人，惡意行為造成空汙引發附近民眾民怨，麻豆消防分隊日前協調麻豆區公所在麻豆區10處重要路口或地標 （阿蘭碗粿圓環、麻豆市場、麻豆郵局、麻豆監理站、真理大學、總爺藝文中心、大山國小、麻善大橋、安業國小、麻豆代天府）製作宣導紅布條。

今天上午時段由台南市政府消防局第二大隊丁春能大隊長及麻豆區長柳世雄、麻豆派出所、麻豆清潔隊及麻豆阿蘭碗粿郭忠山老闆聯合至麻豆阿蘭碗粿圓環掛設紅布條宣導標語「全面禁止燃燒雜草及廢棄物，釀災或空汙，最重公共危險罪論處及最高十萬元罰鍰」，藉由明顯易見公告方式提醒民眾勿任意有燃燒行為。

大隊長丁春能表示，違法田野引火燃燒行為可依消防法規定處新台幣3千元以下罰鍰，並會同環保及警政單位逕行舉發，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

麻豆區長柳世雄表示，春節期間即將到來，國內發生新變異株Omicron本土感染事件，呼籲防疫工作人人有責，請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。

台南第二消防大隊宣傳禁燒雜草防空汙。記者吳淑玲／翻攝
台南第二消防大隊宣傳禁燒雜草防空汙。記者吳淑玲／翻攝

廢棄物 社交距離

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