消防猛男虎力勇桌曆 嘉義縣消防局首發轟動搶手

嘉義縣消防局首發消防猛男桌曆，16名精心挑選年輕猛男美女隊員，在縣內各景點出外景拍攝，秀健美肌肉線條及救護裝備，上午在消防局大門舉行桌曆發表會，猛男美女隊員走秀，展現消防專業健美形象及全新裝備，縣長翁章梁及來賓大為讚賞。

16名桌曆主角消防隊員：朴子分隊高級救護員陳永青、中級救護員陳建宏、戴重正、朱怡璇、陳明傑，以及林俞昕組成的第一線應變人員大量傷患技能競賽冠軍團隊，嘉市110全國健美錦標賽榮獲第六名的大美分隊隊員邊紀宸，大秀肌肉。

還有與中央廣播電台民雄分台日式招待所合影的阿里山分隊隊員邱政儒；與國家廣播文物館合影的大林分隊隊員賴建宇；與朴子水道頭合影的義竹分隊隊員莊仁傑；與太平雲梯、犀牛裝置藝術及茶園合影的太保分隊隊員黃柏銘、梅山分隊隊員方友宏；以及與穿特製搜救服裝貓咪合影的祥和分隊隊員江哲嘉；展現消防人員面對臨時性勤務的三和分隊隊員蔡政霖。

縣長翁章梁、故宮南院處長彭子程、國家廣播文物組長郭榮哲、議員林緗亭及劉雅文等來賓，由消防局長呂清海陪同觀賞消防隊員「救護」、「救助」、「專業」主題走秀，消防猛男穿消防局新購買，俗稱「黃金戰甲」可耐高溫達1千度消防衣走秀吸睛。

「練健美增加肌耐力，對工作助益大，還可防受傷」，邊紀宸說，退伍開始練健美至今8年。林緗亭、劉雅文等4名女賓上台，各在4名消防猛男胸肌貼宣傳貼紙，4名猛男分別徒手合抱林緗亭、劉雅文及水上救生協會理事長呂文正。