快訊

今天是送神日！清屯順序、禁忌一次看：清香爐用倒的恐「倒走好運」

桃園擴大社區採檢3288人 鄭文燦：還有新增確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹽地小番茄年前搶市 警加強護果助農好過年

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南鹽水鹽地小番茄年前搶市，警加強巡邏守護果農收成。記者謝進盛 ／翻攝
台南鹽水鹽地小番茄年前搶市，警加強巡邏守護果農收成。記者謝進盛 ／翻攝

台南市鹽水區盛產的鹽地小番茄，是年前搶手伴手禮，正是採收高峰，為遏止宵小覬覦他，警方近來加強巡邏果園，也籲請民眾留意可疑者出沒，一起守護果農辛苦成果。

鹽水區鹽地小番茄採收期約每年在11、12月至隔年3、4月間，番茄外表紅色討喜成了大眾年節最佳伴手禮，也是採收、出貨旺季。

新營分局為保護果農心血結晶，訂定護果專案勤務，規劃警力，結合民防、義警及各社區守望相助隊一起加入巡邏，以具體行動展現維護治安的決心。

竹埔派出所所長翁仲南利用巡邏時拜訪吳姓農民，除執行護果勤務，也交流護果意見。吳表示滿園的番茄，是自己辛苦一整年結晶，最後採收階段，大家忙著採果、裝箱。感謝員警用心守護，讓農民安心過年。

分局長斯儀仙肯定員警防竊辛勞，也呼籲農民朋友共同發揮守望相助精神，一起擔負防竊工作，與警方建立密切聯繫，強化警民合作。

台南鹽水鹽地小番茄年前搶市，警加強巡邏守護果農收成。記者謝進盛 ／翻攝
台南鹽水鹽地小番茄年前搶市，警加強巡邏守護果農收成。記者謝進盛 ／翻攝
台南鹽水鹽地小番茄年前搶市，警加強巡邏守護果農收成。記者謝進盛 ／翻攝
台南鹽水鹽地小番茄年前搶市，警加強巡邏守護果農收成。記者謝進盛 ／翻攝

農民 伴手禮 台南

延伸閱讀

春節茂谷柑橘盛產採收 台中東勢警啟動「護果專案」

春節超應景紅色漢堡！番茄村「虎年金箔堡」獨家開賣，限時推出黃金套餐

台南鹽水月津港燈節今晚7點啟燈 無人機、告五人開場

邊採收邊試吃、保持「安全距離」 種出冠軍溫室小番茄

相關新聞

春節走春練腳力 台灣萬里長城防疫迎客

馬上要過春節，疫情受限，國人幾乎都得在台過年，台南白河「台灣萬里長城」佔地3萬餘坪，業者說，園區山林優美，還可登園區長城...

鹽地小番茄年前搶市 警加強護果助農好過年

台南市鹽水區盛產的鹽地小番茄，是年前搶手伴手禮，正是採收高峰，為遏止宵小覬覦他，警方近來加強巡邏果園，也籲請民眾留意可疑...

網傳嘉義長庚與中醫大研究茶葉水可殺新冠 長庚澄清

嘉義長庚醫院中醫科研究團隊尋找對新冠肺炎病毒有療效本土植物，特殊萃取發現本土茶葉有種結構物質「多酚羥基茶駢酚酮」，可抑制...

把閒置地改造成創意空間 台南築角散發創意故事

台南築角創意營造計畫讓許多偏鄉社區角落成亮點，去年獲得全國評鑑社區個案第1名、社區輔導團第3名，今年的營造計畫已開跑，開...

東山迎佛祖廟會 比照去年不開放

受疫情影響，台南市東山區著名的迎佛祖廟會活動，昨天清晨比照去年低調起駕，沿途僅由碧軒寺、碧雲寺兩大廟工作人員、三庄五角頭...

雲林添設備 助遠距教學

雲林縣政府調查學生線上學習需求，家中無載具設備有3699人、無法1人1機載具需求達9千多人，縣府獲中央補助4739部平板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。