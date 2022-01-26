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鹽地小番茄年前搶市 警加強護果助農好過年
台南市鹽水區盛產的鹽地小番茄，是年前搶手伴手禮，正是採收高峰，為遏止宵小覬覦他，警方近來加強巡邏果園，也籲請民眾留意可疑者出沒，一起守護果農辛苦成果。
鹽水區鹽地小番茄採收期約每年在11、12月至隔年3、4月間，番茄外表紅色討喜成了大眾年節最佳伴手禮，也是採收、出貨旺季。
新營分局為保護果農心血結晶，訂定護果專案勤務，規劃警力，結合民防、義警及各社區守望相助隊一起加入巡邏，以具體行動展現維護治安的決心。
竹埔派出所所長翁仲南利用巡邏時拜訪吳姓農民，除執行護果勤務，也交流護果意見。吳表示滿園的番茄，是自己辛苦一整年結晶，最後採收階段，大家忙著採果、裝箱。感謝員警用心守護，讓農民安心過年。
分局長斯儀仙肯定員警防竊辛勞，也呼籲農民朋友共同發揮守望相助精神，一起擔負防竊工作，與警方建立密切聯繫，強化警民合作。
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