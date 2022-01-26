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網傳嘉義長庚與中醫大研究茶葉水可殺新冠 長庚澄清

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義長庚中醫科副教授吳清源醫師 (右三)前年擔任中醫科主任，帶研究團隊研究對抗新冠疫情方法，在台灣本土茶葉電腦模擬，發現可抑止病毒增生的「多酚羥基茶駢酚酮」物質成份，3篇研究結果發表國際期刊。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚中醫科副教授吳清源醫師 (右三)前年擔任中醫科主任，帶研究團隊研究對抗新冠疫情方法，在台灣本土茶葉電腦模擬，發現可抑止病毒增生的「多酚羥基茶駢酚酮」物質成份，3篇研究結果發表國際期刊。圖／嘉義長庚提供

嘉義長庚醫院中醫科研究團隊尋找對新冠肺炎病毒有療效本土植物，特殊萃取發現本土茶葉有種結構物質「多酚羥基茶駢酚酮」，可抑制病毒增生，去年獲國際SCI醫學期刊「醫學病毒雜誌」接受，近2年共刊登3篇，研究發現台灣本土茶葉以全發酵紅茶效果比較好。

研究報告發表後，最近0micron本土疫情又爆發。網傳嘉義長庚醫院，與中國醫藥大學發表，泡茶葉喝了能預防冠狀病毒的內容，讓許多民眾信以為真，主持研究的嘉義長庚中醫科副教授吳清源醫師澄清謠傳，嘉義長庚並沒有與中醫大合作茶葉研究，也沒有聯合發表任何茶葉研究成果。

網傳內容：「嘉義長庚醫院，與中國醫藥大學發表: 所謂泡茶葉喝了能預防冠狀病毒的原理是這樣: 科學家把此病毒放入茶葉水中靜置1分鐘~發現茶葉水中的病毒有90%被殺死，靜置3分鐘能殺死100%。尤以發酵程度高的茶種 (如紅茶/台灣烏龍老茶/普洱熟茶等等)的殺菌效果好~因為剛感染時病毒在口腔及鼻腔黏膜上存活。此時喝茶可以破壞病毒細胞壁及把病毒沖至胃液把病毒殺死。

家裡有茶紅素含量高的茶品可以沖泡後隨時飲用~只要是茶葉刺激性小可以喝一整天不造成頭疼/胃疼或刮胃/不影響睡眠的茶種都能有效預防疫情。請各位分享此資訊~多喝茶自救並且用善知識助人。」

吳清源說，嘉義長庚並沒有做殺病毒研究，新冠病毒是RNA病毒並非細菌，所以沒有細胞壁，只有蛋白質構成的外殼，同時感染時，病毒核酸分子（DNA或RNA）已進入細胞內，無法沖至胃液把病毒殺死。

至於以發酵程度高的茶種 (如紅茶/台灣烏龍老茶/普洱熟茶等等)的殺菌效果好，吳清源說，嘉義長庚並沒有做殺菌研究。吳清源表示，各種茶葉都有益於健康，但必須適量飲用，若有任何不適或問題，請跟醫師、中醫師或專業醫護人員討論。

茶葉 嘉義 長庚

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