診所醫暖心破豬公捐3萬 嘉義家扶助學金還差200萬

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市診所醫師江昇洸（右三）長年支持家扶小豬撲滿，今捐出3萬元。圖／嘉義家扶中心提供
嘉市診所醫師江昇洸（右三）長年支持家扶小豬撲滿，今捐出3萬元。圖／嘉義家扶中心提供

嘉市診所醫師江昇洸擔任嘉義家扶中心扶幼顧問30年，固定贊助經費，今天將診所認養的家扶小豬撲滿打破，共1萬6000多元零錢，他補足到3萬元樂捐；嘉義家扶表示，每學期要發出的助學金，760學童需經費330萬元，剩半個月、2月11日就要發出，還有200萬缺口，盼善款支持。

嘉義家扶表示，醫師江昇洸在嘉市民權路開業多年，也是嘉義家扶長期的顧問，更替弱勢家庭免掛號費看診，近來得知家扶於嘉縣市40多名社工，疫情期間常要去做家訪，協助安排目前替還沒打第3劑的幾人注射。

嘉義家扶也說，江昇洸固定都有扶幼捐款，近10幾年推「助學小豬撲滿」，他也擺放診所內，固定捐獻，今年清點後共1萬6000元的零錢，更自掏腰包加碼贊助1萬4000元，共3萬元當作助學經費；今將善款交給嘉義家扶，他說「最近真的很忙，但是該做的事情不能等！」

不過，今年嘉義家扶預計發給760名國小到大專的學生，總計330萬元助學金，於2月11日發出，目前募到約130萬，進度落後，期待能有更多民眾加入助學行列，讓弱勢學童別擔心經濟困難，安心就學。

據了解，嘉義家扶中心發出的助學金，要成績達標準，並經評估，按階段有不同金額，國小1000元，國中2000元，高中5000元或8000元，大學5000元到2萬元不等。

嘉市診所醫師江昇洸，替嘉義家扶中心社工打疫苗。圖／嘉義家扶中心提供
嘉市診所醫師江昇洸，替嘉義家扶中心社工打疫苗。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義 家扶中心 小豬

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