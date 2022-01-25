影／疫情攪局！超重大白菜1顆10元讓人採 農民欲哭無淚

嘉義縣水上鄉68歲農民劉秀承租2.8分地，種約4000顆大白菜，每顆平均3公斤重，疫情升溫加上運費高漲，他評估產地價約每顆12元，若運到台北果菜市場每顆僅剩6元不敷成本，決定以每顆10元開放民眾現採。

有熱心網友昨將訊息貼在臉書社團，今天上午便有民眾蜂擁而入，許多家長帶著孩子體驗採菜趣，更有消防隊員帶著老母親來重溫農趣，目前已採收約5成、近2000顆大白菜，有企業表示將收購幫助弱勢團體和農民。

劉秀女兒陳苡嫙說，大白菜從去年冬至後開始種，2.8分地種約4000顆，疫情前每顆產地價約50元、台北果菜市場價有約30元行情，不巧碰上疫情，餐廳生意慘淡，盤商收購意願低，產地價暴跌至每顆約12元左右。

「根本不敷成本」，陳苡嫙說，油價飆漲，每顆12元產地價運到台北果採市場剩6元，評估最近採收期準備整地種稻米，請人採收又不划算，決定開放民眾以每顆10元採摘，4000顆大白菜從上午到現在已被採逾5成。菜園在水上鄉後寮55-3號，陳苡嫙說，開放到明天下午5點，數量有限，歡迎大家體驗採菜樂趣。