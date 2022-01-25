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影／疫情攪局！超重大白菜1顆10元讓人採 農民欲哭無淚

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
水上鄉農民劉秀承租約2.8分地菜園種近4000顆高麗菜，但因銷量不好開放民眾以每顆10元價格自採。圖／陳苡嫙提供
水上鄉農民劉秀承租約2.8分地菜園種近4000顆高麗菜，但因銷量不好開放民眾以每顆10元價格自採。圖／陳苡嫙提供

嘉義縣水上鄉68歲農民劉秀承租2.8分地，種約4000顆大白菜，每顆平均3公斤重，疫情升溫加上運費高漲，他評估產地價約每顆12元，若運到台北果菜市場每顆僅剩6元不敷成本，決定以每顆10元開放民眾現採。

有熱心網友昨將訊息貼在臉書社團，今天上午便有民眾蜂擁而入，許多家長帶著孩子體驗採菜趣，更有消防隊員帶著老母親來重溫農趣，目前已採收約5成、近2000顆大白菜，有企業表示將收購幫助弱勢團體和農民。

劉秀女兒陳苡嫙說，大白菜從去年冬至後開始種，2.8分地種約4000顆，疫情前每顆產地價約50元、台北果菜市場價有約30元行情，不巧碰上疫情，餐廳生意慘淡，盤商收購意願低，產地價暴跌至每顆約12元左右。

「根本不敷成本」，陳苡嫙說，油價飆漲，每顆12元產地價運到台北果採市場剩6元，評估最近採收期準備整地種稻米，請人採收又不划算，決定開放民眾以每顆10元採摘，4000顆大白菜從上午到現在已被採逾5成。菜園在水上鄉後寮55-3號，陳苡嫙說，開放到明天下午5點，數量有限，歡迎大家體驗採菜樂趣。

嘉義縣結球白菜（大白菜）去年產量約1676公噸，約占全國2.4%、居第7名，縣府農業處與農糧署合作，希望加工廠提高收購大白菜量幫助農民，農林作物科長李秋瑩表示，農糧署會依據大宗蔬菜播種量及供苗量，評估是否「超種」後發出預警燈號。

水上鄉農民劉秀承租約2.8分地菜園種近4000顆高麗菜，但因銷量不好開放民眾以每顆10元價格自採。圖／陳苡嫙提供
水上鄉農民劉秀承租約2.8分地菜園種近4000顆高麗菜，但因銷量不好開放民眾以每顆10元價格自採。圖／陳苡嫙提供
水上鄉農民劉秀承租約2.8分地菜園種近4000顆高麗菜，但因銷量不好開放民眾以每顆10元價格自採。圖／陳苡嫙提供
水上鄉農民劉秀承租約2.8分地菜園種近4000顆高麗菜，但因銷量不好開放民眾以每顆10元價格自採。圖／陳苡嫙提供

疫情 農民 嘉義

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