嘉義白蛋1斤43元仍買氣踴躍 業者曝北部加價搶蛋

北部傳出雞蛋難買，嘉義也蛋品供給吃緊。嘉市東區的蛋行表示，冬天一般下蛋稍微少，接近農曆新年需求增高，加上蛋最大產地彰化先前傳出蛋產量降，有北部批發商加價來南部調貨，「我們還是留要給主顧！」另間西區蛋行指出，蛋從月初每斤30幾元漲到43元，仍被搶著買，由於2天進一次貨，要提早拉鐵門，才夠分兩天賣。

嘉市1名雞農，飼養蛋雞1萬4000隻，冬天本來下蛋就少3%至5%，近期飼料成本漲價，農民有些不賺錢，也乾脆減少產量。

嘉市東區的蛋行表示，「大家（指批發商）都在搶蛋！」業者說，冬天確實生的較少些，但接近春節，要吃火鍋、風景區等旅遊景點要先囤貨， 需求量增加，有北部因彰化搶不到貨，往更南到嘉義搶，他也被徵詢調貨每箱20斤的加價2成到3成，還有的養雞場近期交貨減少，供稱是減產，但讓人合理懷疑被北部盤商直接加價買走。

東區蛋行業者說，自己也先保留許多蛋要給客戶，「我要服務我的主顧！」所以對外地盤商來探詢加價調貨，他都拒絕。

西區的蛋行今天近中午，剩不到1籃白蛋可賣，老闆娘直接將鐵門半拉下，不過民眾仍探頭詢問，她只好再開門做生意；她說，年初每斤30幾元、現在漲到44元，但政府有在壓價格，不然該漲到50元比較合理。

西區蛋行女老闆說，蛋雞不可能加班生蛋，近期需求高，2天去向台南的雞場收一次貨，今就差不多賣完，才想拉下鐵門，明天還有600粒鹹蛋訂單，而北部因距離遠，考量運費成本，通常4天才下南部雞場載一趟，很可能因此不夠賣。

嘉市的賣場今天架上也還有蛋可買，供應暫沒有缺乏。