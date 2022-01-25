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後壁行善團送年菜春節紅包 助弱勢過虎年

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南後壁行善團送年菜春節紅包，幫助助弱勢過好年。圖／後壁區公所提供
台南後壁行善團送年菜春節紅包，幫助助弱勢過好年。圖／後壁區公所提供

台南市後壁區公所、後壁行善團今天舉辦虎年新春送暖關懷活動，贈送春節年菜、 紅包給獨居長者、弱勢者，希望結合公、私資源，讓弱勢民眾在溫馨氣氛中有個吉祥好年。後壁區長黃炳元也頒發感謝狀給與所有捐贈物資的公司團體。

後壁公所說，這次由後壁區行善團結合民間力量及公所共同合作，後壁里長陳志成引介在地商家毓泰商號，國際同濟會台灣總會前總會長許嫦卿引介北市亮亮國際同濟會會長楊亮亮及企業家蘇俊忠等給與獨居長者，單親兒少家庭及低收入戶，促成這次關懷活動。

公所進一步表示，靖達精密科技公司董事長黃鐘德，提供年菜給後壁區20名獨居弱勢及部分單親兒少家庭32戶，毓泰商號老闆廖桂榮得知年菜是為關懷弱勢，還加碼共準備13道年菜。楊亮亮也加贈醬油禮盒。不願曝光的後壁區伍先生捐贈白米低收入戶186戶。經商有成的企業家蘇俊忠，為回饋鄉里，捐贈過年紅包1200元與白米給溪北地區11區獨居長者，後壁區就有104名獨居長者受惠。

獨居 年菜 低收入戶 台南

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