身心障礙清潔隊員扛家計債台高築 台南環局捐款度難關

領有身心障礙手冊的永康區清潔員魏銘宏，一肩扛起家計，扶養媽媽、外婆、哥哥。但罹癌母親因病況惡化，各項支出大增，債台高築，逼得他快走不下去。台南市環保局今發起捐款，永康區隊捐出近30萬元，局長謝世傑也捐1萬元，助他度過難關。

環保局表示，除局內發起捐助外，謝世傑昨晚也請社會局長陳榮枝辦理難急難救助。魏銘宏4年前參加環保局清潔隊人員招考，成為環保局大家庭一分子，目前在永康區清潔隊機動班任職，主要工作為搬運大型家俱、環境清潔消毒等。

平常與魏銘宏多有互動的機動班班長顏俊銘不捨地說，魏銘宏出自單親家庭，哥哥也是輕度智能障礙者，魏銘宏的媽媽要養2個孩子，還要再養阿嬤，從小家裡就過得苦。

永康區清潔隊長張兼銘說，27歲的魏銘宏擔子很重，每個月薪水約4萬，媽媽罹患乳癌，癌細胞轉移到腦部，現在成大醫院治療，醫藥費等極為龐大，同樣是輕度智能障礙的哥哥長期失業，90歲的阿嬤行動不便，一家子全靠魏銘宏，讓人心酸。

顏班長說，魏銘宏剛來時很沉默，幾乎不說話，只會乖乖的將事情做完、做好。過了好一陣子，在大家的帶動下，才會主動說話，偶而還會開玩笑，陽光了些，誰知，老天爺又給他出了難題。