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物資超額但愛心無限 斗南鎮總動員送弱勢年菜

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮公所募集的愛心年菜由地方知名主廚林寶中掌廚，7道料理各個色香味俱全。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所募集的愛心年菜由地方知名主廚林寶中掌廚，7道料理各個色香味俱全。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗南鎮公所第4年為弱勢家庭年菜，社會愛心未受疫情衝擊「不減反增」，382戶額度一度暴增超過500戶，但為讓資源平均，不得不婉拒超出的額度，鎮長沈暉勛感謝大家熱烈認購桌菜或捐食材，今年則仍邀請地方上知名主廚林寶中掌廚7道料理，解凍加熱即可食，今天起由各里里長及志工配送至受助家庭手中。

雲林縣政府整合年菜資源平台，募集各界愛心認購，以溫馨送年菜方式送給弱勢家庭享用，斗南鎮低收、中低收及邊緣戶列冊382戶，縣議員蔡東富及斗南鎮公所四度奔走，獲熱心民眾及多家企業響應年菜認購，甫開放5天即告罄，認購數量甚至遠超出原定額度。

沈暉勛說，今年年菜有5菜1湯1甜品，包括紹興醉蝦、碳烤鰈鱈魚、紅燒獅子頭白菜、干貝米糕及梅干扣肉（含刈包），在地食品企業清原、昇樺此次也分別贈送嫩仙草凍、心靈燉雞湯加碼年菜菜色，斗六品高企業更捐贈2000份美式BBQ醬與韓式辣醬，為弱勢年菜添加美味。

雲林縣斗南鎮公所第4年為弱勢家庭募年菜，社會的愛心未受疫情衝擊「不減反增」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所第4年為弱勢家庭募年菜，社會的愛心未受疫情衝擊「不減反增」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所愛心年菜今天起由各里里長及志工配送給受助家庭。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所愛心年菜今天起由各里里長及志工配送給受助家庭。記者陳苡葳／攝影
雲林在地企業昇樺食品贈送380份心靈燉雞湯，豐富年菜菜色。記者陳苡葳／攝影
雲林在地企業昇樺食品贈送380份心靈燉雞湯，豐富年菜菜色。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所募集的愛心年菜由地方知名主廚林寶中掌廚，7道料理各個色香味俱全。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所募集的愛心年菜由地方知名主廚林寶中掌廚，7道料理各個色香味俱全。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所為弱勢家庭募的年菜有7道料理。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所為弱勢家庭募的年菜有7道料理。記者陳苡葳／攝影

年菜 愛心 弱勢家庭

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