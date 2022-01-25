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物資超額但愛心無限 斗南鎮總動員送弱勢年菜
雲林縣斗南鎮公所第4年為弱勢家庭募年菜，社會愛心未受疫情衝擊「不減反增」，382戶額度一度暴增超過500戶，但為讓資源平均，不得不婉拒超出的額度，鎮長沈暉勛感謝大家熱烈認購桌菜或捐食材，今年則仍邀請地方上知名主廚林寶中掌廚7道料理，解凍加熱即可食，今天起由各里里長及志工配送至受助家庭手中。
雲林縣政府整合年菜資源平台，募集各界愛心認購，以溫馨送年菜方式送給弱勢家庭享用，斗南鎮低收、中低收及邊緣戶列冊382戶，縣議員蔡東富及斗南鎮公所四度奔走，獲熱心民眾及多家企業響應年菜認購，甫開放5天即告罄，認購數量甚至遠超出原定額度。
沈暉勛說，今年年菜有5菜1湯1甜品，包括紹興醉蝦、碳烤鰈鱈魚、紅燒獅子頭白菜、干貝米糕及梅干扣肉（含刈包），在地食品企業清原、昇樺此次也分別贈送嫩仙草凍、心靈燉雞湯加碼年菜菜色，斗六品高企業更捐贈2000份美式BBQ醬與韓式辣醬，為弱勢年菜添加美味。
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