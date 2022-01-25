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台積電嘉義縣設新廠？縣長翁章梁：非常樂意

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
台灣科技大廠台積電傳出有意設廠嘉義縣，縣長翁章梁（左）今受訪時表示，非常樂見。記者莊祖銘／攝影
台灣科技大廠台積電傳出有意設廠嘉義縣，縣長翁章梁（左）今受訪時表示，非常樂見。記者莊祖銘／攝影

媒體報導台積電評估到嘉義縣設先進封裝廠；嘉義縣長翁章梁今天受訪時表示，任何有助嘉義發展的政策都樂見，歡迎企業投資嘉義；縣府經發處表示，未接獲台積電設廠消息，也未在科學園區規畫內。

據電子時報昨日報導，台積電繼宣布在美建廠後，傳出有意在雲嘉地區設建「先進封裝廠」，傳出嘉義縣出線機率大。

嘉義縣長翁章梁今出席東石分隊落成典禮，受訪時表示，站在縣長立場，任何有助嘉義發展進步，增加就業機會的作為，「我們都非常樂意大家一起評估嘉義」，一起投資嘉義。

翁章梁說，嘉義科學園區預計今年掛牌後開始運作，如期按照進度進行，希望所有高科技廠商，無論智慧農業、精準健康或無人載具相關產業，「都希望大家能評估嘉義、投資嘉義」。

翁章梁昨在臉書（FB）貼文強調，嘉義有最好的土地及交通優勢，已加入台灣科技島的行列，歡迎台積電來+1。

嘉義縣府經濟發展處長江振瑋表示，目前和南科管理局都沒接獲相關消息，台積電若要在嘉義縣設廠，不會在嘉義科學園區或其他工業區規畫內，會另擇他處供土地和其他資源。

嘉義 台積電 翁章梁

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