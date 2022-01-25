台南區間測速閒置一年多 春節前終放行 最快27日啟用

182線台南龍崎路段蜿蜒起伏，常有重機聚集、高速壓車過彎經常肇事；警方設置第一部「區間測速」系統，完工後卻閒置一年多至今、事故頻傳引發地方不滿。交通大隊表示，昨天接獲通過資安檢驗公文，不過交通部要求須縣市長裁示後才可啟用，預計公文27日前送達市長室批示後立即啟用。市長黃偉哲表示，他知道地方很關心這件事，會支持並尊重警方專業決定。

全台45處區間測速因去年初傳出「使用中國大陸設備、有資安疑慮」全面停用，連剛採購沒使用對岸設備的台南市也不准啟用，必須檢驗通過、等候中央全面放行，一等就一年多至今未啟用。

去年12月交通部才宣布資料傳輸安全檢驗方式，發文各縣市指稱設備經過檢驗合格，區間測試就可恢復使用。

早已取得經濟部標檢局合格認證的龍崎182線區間測速，設備再送北部實驗室資安檢核，昨天確定通過後警方希望農曆年前、預計最快啟用，頭一個星期宣導並測試功能是否需再校正，隨後取締，提醒民眾留意。

市警局交通大隊表示，區間測速自龍崎182線22公里處中坑文衡殿前，到28公里牛埔州界附近，約6公里範圍速限50公里。歸仁警分局表示，將配合區間系統啟用強化取締，希望民眾注意行車速度，確保自身他人安全。