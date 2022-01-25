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台南立人國小幼兒園今動工 2年後全巿完成興建21所

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立人國小幼兒園大樓今天動工，預計後年完工。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小幼兒園大樓今天動工，預計後年完工。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府大力提升教保公共化，爭取到1.5億元在北區立人國小興建幼兒園大樓預計後年完工，將由目前5班增加到13班，其中3班收2至3歲園生。教育局長鄭新輝表示，預估2年後，全市公幼、非營利、準公共及平價幼兒園的服務量將達86.9％，較2019年25.5％，大幅增加61.4％。

市長黃偉哲今天參加台南市立人國小幼兒園大樓動工儀式，他表示，南市不僅積極提升公共化幼兒入園率，更推動幼兒園高品質教學與優質學習環境，讓家長可以安心生育和就業，在市府積極向中央爭取，及議會支持下，共獲核定14億909萬元要興建21間公共化幼兒園，目前已在設計規畫，其中提撥1億5千多萬元，施作立人國小附設幼兒園新建園舍工程。他說，目前的公共工程施工很辛苦，除了缺工，原物料也上漲，但希望能如期如質完工。

鄭新輝說，配合政府「我國少子女化對策計畫」全市113學年度公共化幼兒園公立幼兒園及非營利幼兒園預計增設100班，其中立人幼兒園招收2至3歲專班3班，3至6歲10班，由原本的5班增加至13班，大幅提升公立幼兒園入園率，營造市民樂婚、願生及能養的友善城市。

校長王富美表示，立人國小創校120餘年，附設幼兒園自民國38年設立以來，已有70餘年歷史，但幼兒園舍為國小教學大樓，建築老舊，不適合幼兒園學習所用，為推動公立幼兒園環境優質化，在市府團隊積極爭取下，獲得行政院及教育部補助興建優質的幼教大樓，期盼新建案帶給公立幼兒園全新的風貌，優質完善的學習空間。

此工程特別以「與歷史對話、豐富幼兒空間」為設計理念，運用斜屋頂、開放空間、材料及色彩，回應忠孝樓古蹟校舍。徐岩奇建築師事務所設計開放式空間，與原有校舍連結，在歷史的場景中，創造現代、多元、實驗性的幼兒空間，並由聯福營造有限公司負責承造。採用生態綠建材、健康綠建材、再生綠建材，達綠建築綠化量、基地保水、日常節能、水資源、室內環境、二氧化碳減量等6項指標，將取得銀級綠建築證書。

台南市立人國小幼兒園大樓今天動工，預計後年完工。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小幼兒園大樓今天動工，預計後年完工。記者鄭惠仁／攝影

幼兒園 綠建築

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