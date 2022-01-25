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疫情升溫 嘉縣醫療和住宿式機構即日起禁探視
疫情升溫，嘉義縣依中央公告醫院及住宿式機構全面禁探視，陪病限1人，並加強轄管長照機構、社區據點及民俗調理等類別業者防疫查核，各場所人員施打完整2劑新冠疫苗達9成7，全面加強戒備以降低傳播風險。
嘉義縣衛生局日前無預警查核轄區內56家長期照護機構、93處醫事C據點、29個失智據點、住宿型機構及16家民俗調理業者，針對工作人員及服務對象每天2次健康監測、環境清消及訪客管理提醒；針對無法接種疫苗的人員，仍需每周篩檢1次，自2月1日起篩檢費用將需自付，呼籲盡速接種，完備自己防疫力。
嘉義縣長翁章梁表示，北部疫情升溫，農曆春節即將至，為防範傳播風險，1月24日起，醫院及住宿式機構內全面停止探視，符合例外情形經機構同意探視者，應出具訪視前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。
醫院陪病限1人，無論有無完成2劑疫苗接種達14天(含)以上，須於入住病房院前篩檢，住宿式機構新進住民則均須出具3天內採檢自費篩檢陰性證明，衛生局也督促各社區據點及民俗調理等業者確實落實分艙分流及環境清消。
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