疫情升溫 嘉縣醫療和住宿式機構即日起禁探視

疫情升溫，嘉義縣依中央公告醫院及住宿式機構全面禁探視，陪病限1人，並加強轄管長照機構、社區據點及民俗調理等類別業者防疫查核，各場所人員施打完整2劑新冠疫苗達9成7，全面加強戒備以降低傳播風險。

嘉義縣衛生局日前無預警查核轄區內56家長期照護機構、93處醫事C據點、29個失智據點、住宿型機構及16家民俗調理業者，針對工作人員及服務對象每天2次健康監測、環境清消及訪客管理提醒；針對無法接種疫苗的人員，仍需每周篩檢1次，自2月1日起篩檢費用將需自付，呼籲盡速接種，完備自己防疫力。

嘉義縣長翁章梁表示，北部疫情升溫，農曆春節即將至，為防範傳播風險，1月24日起，醫院及住宿式機構內全面停止探視，符合例外情形經機構同意探視者，應出具訪視前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。