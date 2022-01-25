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防疫優先不開放信眾隨香 東山迎佛祖今晨低調起駕
疫情嚴峻，台南市東山著名的「迎佛祖」，主辦單位縮規模，今晨低調展開，沿途也謝絕信眾隨香，籲請外界配合。
東山碧軒寺「正二媽」觀音佛祖，每年都在過年前農曆12月23日(今年國曆1月25日)送駕回鑾關子嶺火山碧雲寺「過年」，農曆正月10日再迎駕回碧軒寺、遶境東山，每年都吸引大批信眾隨香跟著佛祖媽上山，也是東山最熱鬧時候。
碧軒寺「正二媽」觀音佛祖今晨約6時54分起駕出發，參與規模大幅減少，僅由碧軒寺、碧雲寺兩大廟內部工作人員、三庄五角頭所屬宮廟偕同維持民俗核心儀程，不對外公開。
台南市長黃偉哲等人到場致意，並請各友宮廟和信眾做好各項防疫措施。
白河警今晨協助廟方，勸離隨香及準備躦轎腳的信眾，並於重要路口疏導交通，讓正二媽順利回鑾火山碧雲寺。
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