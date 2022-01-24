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里長辛勤自載滿車惜食蔬菜 嘉邑行善團捐小貨車

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉邑行善團理事長徐文志（左起）代表捐贈1輛2.75噸小貨車，嘉市長黃敏惠接下象徵性鑰匙。記者林伯驊／攝影
嘉邑行善團理事長徐文志（左起）代表捐贈1輛2.75噸小貨車，嘉市長黃敏惠接下象徵性鑰匙。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府輔導社區發展協會，廣設「惜食冰箱」，讓醜蔬果、即期食品不浪費，累計11個據點，不過載運食物也是成本，有里長在春節叫不到貨車，開自己轎車載滿後座、後車廂的蔬菜；嘉邑行善團得知後捐贈1輛2.75噸小貨車，市長黃敏惠今接下象徵性鑰匙，表示能克服載運惜食物資的交通障礙。

市府社會處表示，這輛惜食運送專車的小貨車，未來委由精忠社區使用，由於精忠本身也是和企業、農場、量販店等單位贈送物資的對口，可去載回惜食品，再分配其他社區惜食服務站，同時造福嘉市社區關懷據點、花甲食堂的長輩共餐、兒少服務方案餐食服務使用，發揮最大效益。

圳頭里長楊文俊說，要向捐贈惜食品的單位載運，叫車往返大約花1000多元至2000元，社區要吸收成本，且曾經春節期間叫不到車，他開自己的轎車，到阿里山下觸口地區，將後座、車廂都塞滿蔬菜，如此運送「常年不是辦法」，於是向市府討論，嘉邑行善團得知需求，願意捐贈協助，相當感謝。

今天黃敏惠代表接受嘉邑行善團捐贈惜食物資運送專車，黃敏惠說，已有11個惜食據點，今年還會增加5個，捐贈單位也達39個，行善團造橋已56年，此次造「心橋」感謝慷慨解囊與無私的奉獻，讓惜食服務得以持續照顧更多需要以及愛惜食物的市民，達到永續發展目標（SDGs）。

嘉邑行善團理事長徐文志說，惜食小貨車盼有助不浪費的情況下，讓各界愛心物資等，載送到各站的惜食冰箱中，也希望更多公益企業及民眾加入惜食行列，讓餘裕食材充分發揮利用價值，給予經濟陷困者最實際的食物補給。

嘉義市長黃敏惠今天代表受贈惜食物資運送的專車。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠今天代表受贈惜食物資運送的專車。記者林伯驊／攝影
嘉邑行善團捐贈1輛2.75噸小貨車，當惜食物資運送專車，嘉市府委由精忠新城社區使用。記者林伯驊／攝影
嘉邑行善團捐贈1輛2.75噸小貨車，當惜食物資運送專車，嘉市府委由精忠新城社區使用。記者林伯驊／攝影
嘉邑行善團今天捐贈給嘉義市政府小貨車，當惜食物資運送專車，未來委由精忠新城社區使用。記者林伯驊／攝影
嘉邑行善團今天捐贈給嘉義市政府小貨車，當惜食物資運送專車，未來委由精忠新城社區使用。記者林伯驊／攝影
嘉邑行善團捐贈1輛2.75噸小貨車，當惜食物資運送專車。記者林伯驊／攝影
嘉邑行善團捐贈1輛2.75噸小貨車，當惜食物資運送專車。記者林伯驊／攝影

黃敏惠 冰箱 車廂 嘉義

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