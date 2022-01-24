信仰結合科技 新港奉天宮攝影展 開創新的媽祖文化之旅

新港奉天宮慶祝媽祖開台400周年，2019年廟方工作人員與信眾騎腳踏車環台，3位攝影師施振昌、謝瑞聰與鄭育杰全程陪同攝影，今上午廟方辦「齊回奉天」攝影展，董事長何達煌說，無論疫情嚴峻，希望台灣媽祖精神能持續。

新港奉天宮媽祖1621年（明天啟元年）隨船橫渡黑水溝來台，稱「開臺媽祖」，為慶祝媽祖來台400周年，廟方2019年辦腳踏車環台，取名「馨護台灣．騎島平安」，與全台廟宇交流，隨行3名攝影師，用相機記錄活動。

「騎回奉天」攝影展今上午在奉天宮2樓揭幕，邀插畫家東駿設計活潑可愛海報，奉天宮董事長何達煌表示，「路」是聯繫地方命脈，也是連繫地方間橋梁；「路」展現未來，然在展開新的百年同時，奉天宮也應思考該走出「怎樣的路。」

何達煌說，奉天宮2019年首次嘗試以腳踏車為起點，騎出一條「台灣四百年，開台第一香路」，轉動台灣新廟宇文化，開台兩字代表不僅是悠久歷史，更能衍生其「開創」、「創新」，從無前人做過。藉由此開創一個新的信仰觀念，更能賦與「開台」二字新的生命。