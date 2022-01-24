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遊客亂丟垃圾地主氣炸 嘉縣東石「馬桶」秘境收費惹議

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣東石白水湖「馬桶」秘境近年因國片爆紅，遊客在此如廁可欣賞壯闊美景。圖／翻攝自蔡易餘臉書
嘉義縣東石白水湖「馬桶」秘境近年因國片爆紅，遊客在此如廁可欣賞壯闊美景。圖／翻攝自蔡易餘臉書

嘉義東石白水湖壽島，有1處蹲式「馬桶」秘境，民眾可在此欣賞無敵海景及壯闊夕陽雲彩，但最近蔡姓地主發現許多遊客遺留不少垃圾，遂設立告示牌，要求民眾到訪拍照需繳交20元清潔費引發爭議，最終在村長勸說下才撤下告示牌。

東石鄉掌潭村白水湖壽島堤岸旁，有一處舊時魚塭工寮，因地層下陷廢棄後，原本洗澡間、廁所也因老舊損壞，最後只留下這座蹲式馬桶，日前因國片「消失的情人節」在此拍攝，許多影迷爭相踩點，也讓此「馬桶秘境」意外爆紅。

據掌潭村長蕭榮馨轉述，這塊土地是由村內61歲黃姓村民向國有財產局承租，從他父執輩起就已在此經營超過50年，目前旁邊魚塭仍有在養蚵，但近日發現魚塭內常遭民眾隨意丟棄垃圾，近日遂掛上告示牌「跟廁所拍照每人收取20元」。

此告示一出引發正反兩面評論，有鄉民認為破壞景觀，國有土地不應收費，但也有村民認為「使用者付費」，地主每月繳租金還要負責清潔很辛苦，支持地主決定。

蕭榮馨表示，掛上告示牌只是希望遊客發揮公德心，拍攝美景之餘能將垃圾帶走，可能表達方式有待改進，但沒有惡意，希望民眾諒解。他也跟地主協調，表示清潔費用由他和公所負擔，也希望民眾共同維持環境整潔。黃姓地主最後撤下告示牌。

蕭榮馨說，「消失的情人節」上映後，許多民眾來此看拍攝場景，掌潭村是個小村落，人口不多，希望政府能多推動觀光，讓更多人瞭解此處的美。

嘉義縣東石白水湖「馬桶」秘境近年因國片爆紅，遊客在此如廁可欣賞壯闊美景。圖／翻攝自蔡易餘臉書
嘉義縣東石白水湖「馬桶」秘境近年因國片爆紅，遊客在此如廁可欣賞壯闊美景。圖／翻攝自蔡易餘臉書
嘉義縣東石白水湖「馬桶」秘境近年因國片爆紅，但近日地主卻在建築物上掛上告示牌，要求使用者拍照需繳交20元清潔費。圖／東石鄉民「成峻」提供
嘉義縣東石白水湖「馬桶」秘境近年因國片爆紅，但近日地主卻在建築物上掛上告示牌，要求使用者拍照需繳交20元清潔費。圖／東石鄉民「成峻」提供
嘉義縣東石白水湖「馬桶」秘境近年因國片爆紅，但近日地主卻在建築物上掛上告示牌，要求使用者拍照需繳交20元清潔費。圖／東石鄉民「成峻」提供
嘉義縣東石白水湖「馬桶」秘境近年因國片爆紅，但近日地主卻在建築物上掛上告示牌，要求使用者拍照需繳交20元清潔費。圖／東石鄉民「成峻」提供
嘉義縣東石白水湖「馬桶」秘境近年因國片爆紅，遊客在此如廁可欣賞壯闊美景。圖／翻攝自蔡易餘臉書
嘉義縣東石白水湖「馬桶」秘境近年因國片爆紅，遊客在此如廁可欣賞壯闊美景。圖／翻攝自蔡易餘臉書

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