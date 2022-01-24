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虎年逛台南商圈小旅行攻略 玩家帶路這樣玩

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
農曆春節將至，台南市各商圈規畫一系列小旅行，邀請各地遊客來賞遊。圖／台南市政府經發局提供
農曆春節將至，台南市各商圈規畫一系列小旅行，邀請各地遊客來賞遊。圖／台南市政府經發局提供

農曆春節將至，台南市各商圈規畫一系列小旅行，包含北門商圈北門好風景鹽鄉悠遊趣小旅行、赤崁商圈來去逛赤嵌老店新生活遊程、鹽水商圈蜂華鹽水意遊月津遊程、孔廟商圈新春嘉年華等，滿足遊客多樣化需求。

台南市政府經發局今邀請各主要商圈提供春節玩法；北門商圈理事長洪有志介紹北門鹽鄉悠遊趣小旅行，8人成行隨時出發，可品嘗北門商圈在地特色美食，暢遊特色景點愛莊園、北門遊客中心、井仔腳瓦盤鹽田等並參與手做體驗。

赤崁商圈理事長吳俊誠推薦遊客可逛赤嵌老店新生活遊程，走訪巷弄吃美食，看見不一樣商圈景色，包括文化體驗想起民宿-市場早餐行、綠果-手做天然皂及博仁堂-中藥食膳，並暢遊特色景點吳萬春香行、全美戲院、祀典武廟及大天后宮等。

鹽水商圈理事長顏士翔介紹蜂華鹽水意遊月津遊程，白天可遊八角樓、永成戲院、台灣詩路、鹽水車站、大眾廟等景點，晚上欣賞月之美術館─漫月美行動及月津港燈節。

經發展局長陳凱凌表示，2月1日至5日孔廟商圈有孔廟新春市集，民眾可參觀街道布置及暢遊創意市集並領取財神發紅包等，還可參觀台南孔廟及周邊特色美食與文創商店等。

消費者只要在南市內任一家商店單筆消費滿100元以上，憑發票在台南購物節活動官網登錄抽獎，下波抽獎活動2月5日將抽出購物節第二大獎Lexus及TOYOTA跨界油電休旅車，活動壓軸總抽獎3月12日抽出兩間全新美宅幸運得主，歡迎各縣市民眾踴躍來到台南旅遊及消費，越早登錄中獎機會越大。

北門 台南 孔廟

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