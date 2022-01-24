本土疫情延燒 嘉義市長黃敏惠籲春節大眾運輸落實清消

嘉義市長黃敏惠今天下午視察嘉義火車站、轉運中心春節疏運籌備狀況及防疫措施時強調，大眾運輸出車前及收班後務必做好清消，工作人員也要做好個人防護，不可輕忽。

春節連假期間，民眾多使用鐵路、國道客運及公車系統返鄉或從事旅遊活動，黃敏惠下午至嘉義火車站、轉運中心慰問公共運輸相關從業人員及視察春節疏運籌備狀況、防疫措施。

對於近來本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，黃敏惠接受媒體聯訪時特別強調，大眾運輸出車前及收班後務必做好相關清潔消毒作業，工作人員也務必做好個人防護措施，勤洗手、定期量測體溫，也呼籲欲到嘉義的旅客要配合防疫規定，保護自己與家人。

黃敏惠指出，市區每輛電動公車均配備光合空氣清淨殺菌機，且空調也有自動次氯酸噴霧淨化，提供民眾一個乾淨、安全的乘車空間；在單車租賃方面，廠商也定期於各租賃站，針對民眾騎乘時常接觸的把手、鈴鐺和坐墊進行消毒工作。

另外，嘉義市政府衛生局也特別派員到火車站前計程車排班區及轉運中心示範防疫清消程序，提醒駕駛務必確實做好防疫，載客時應全程佩戴口罩，並落實乘車實聯制，加強車輛清消次數，維護疏運安全。