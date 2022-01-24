奇美醫與中國人壽成大簽合作意向書 提升醫療保險服務

奇美醫院、中國人壽與成大數位生活科技研發中心結合醫療、學術、科技及金融保險不同領域合作，三方今天簽署合作意向書，要讓大台南生活圈民眾能享有醫療結合科技、金融保險帶來便捷服務體驗。

院方請來台南市副市長趙卿惠見證，奇美醫院院長邱仲慶、中國人壽總經理黃淑芬、成大數位生活科技研發中心主任莊坤達代表簽字。

邱仲慶表示，奇美醫院核心價值是「關懷、專業、效率」，秉持這理念使奇美成為「幸福的醫院」，這次合作上實踐奇美核心價值，像是對民眾的關懷要感同身受、給予民眾專業及效率，簡化中壽保戶保險理賠免於奔波勞苦，讓醫療、保險利用智慧科技守護。

黃淑芬表示，希望結合三方優勢，將醫療照護與保險價值及科技創新共同融入服務場景，從諮詢、就醫、診療到理賠，提供全方位便民服務。