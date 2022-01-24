奇美醫與中國人壽成大簽合作意向書 提升醫療保險服務
奇美醫院、中國人壽與成大數位生活科技研發中心結合醫療、學術、科技及金融保險不同領域合作，三方今天簽署合作意向書，要讓大台南生活圈民眾能享有醫療結合科技、金融保險帶來便捷服務體驗。
院方請來台南市副市長趙卿惠見證，奇美醫院院長邱仲慶、中國人壽總經理黃淑芬、成大數位生活科技研發中心主任莊坤達代表簽字。
邱仲慶表示，奇美醫院核心價值是「關懷、專業、效率」，秉持這理念使奇美成為「幸福的醫院」，這次合作上實踐奇美核心價值，像是對民眾的關懷要感同身受、給予民眾專業及效率，簡化中壽保戶保險理賠免於奔波勞苦，讓醫療、保險利用智慧科技守護。
黃淑芬表示，希望結合三方優勢，將醫療照護與保險價值及科技創新共同融入服務場景，從諮詢、就醫、診療到理賠，提供全方位便民服務。
莊坤達指出，此次三方合作除服務模式創新，資安防護措施、個資法保護、醫院及保險公司實務作業需求也都是考量的重點，必須從資訊面、法規面、實務全方位規畫才能兼顧服務創新和確保民眾的權益。成大的數位證書團隊提供合適的發證建置工具和公正第三方驗證稽核服務，協助規劃符合醫院規定的發證流程、串接保險公司所需資料格式，病人自主授權下不同單位間將可快速、安全及有效地進行醫療數位資料授權與交換。
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