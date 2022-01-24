雲林從農業推行「淨零轉型」 張麗善：零碳排勢在必行

雲林縣政府日前以呼應聯合國永續發展目標（SDGs）舉辦為期3周的「永續方舟．雲林先行」特展，讓縣民透過觀展了解全球氣候變遷及縣內產業發展，縣長張麗善表示，受極端氣候變遷影響，全球室溫過高，相對農作物遭乾旱、暴雨影響收成，縣府今再成立「因應氣候變遷專案辦公室」，跨局處建立「以農為本」機制，並將綜合學者意見，推動「淨零碳排」政策。

雲林縣「因應氣候變遷專案辦公室」今天成立，張麗善與副縣長謝淑亞、縣府23局處首長，及台灣大學生物資源暨農學院院長盧虎生、副院長林裕彬、雲林科技大學管理學院院長陳昭宏等人一起揭牌，並針對淨零轉型與農業減碳、農業事業廢棄物再利用，及農產品碳足跡量化等面向意見交流。

雲林縣耕地面積占全縣面積逾6成，是全國農業及糧食供給的重要產地之一，也因為有許多農業資材應用在農作物上，據統計，每年就產生約1萬3千公噸的農膜、地膜、塑膠膜或防蟲網等農業廢棄物，無處可去除會對環境造成負擔，棄置或露天燃燒等錯誤去化方式，更會汙染環境，甚至影響產業與民眾生活。

張麗善指出，經科學證據佐證，全球氣候變遷主因出自人類經濟活動與開發造成溫室氣體過量排放，對此縣府籌組專案辦公室，希望從「淨零轉型」做起，包括由各局處提出對策，也會結合台大雲林校區、雲林及虎尾科技大學等校，延續聯合國SDGs概念及17項目標，建構適應氣候風險的永續農業策略。