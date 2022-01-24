救國團台南歸仁團委會去年辦捐血28場 今辦一月第4場

救國團台南歸仁團委會今天舉辦捐血活動，到下午4點半募集將近120袋鮮血；過去一年歸仁團委會擔任捐血中心「救火隊」，因疫情許多團體取消舉辦捐血活動，歸仁團委會都一手承接去年共舉辦28場，一月至今也辦了第4場，31日還要在小東捐血站再辦一場，下個月還要繼續舉辦。

今天團委會總幹事郭江海與黃秀芬、宋瑞儀、方麗幸、柯榮東、蔡慶賢、黃仙品、曾月昭、林錦賢、李金山等志工輪番招呼路過民眾捐血。