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救國團台南歸仁團委會去年辦捐血28場 今辦一月第4場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
救國團台南歸仁團委會去年辦捐血28場，今辦一月第4場。記者周宗禎／攝影
救國團台南歸仁團委會去年辦捐血28場，今辦一月第4場。記者周宗禎／攝影

救國團台南歸仁團委會今天舉辦捐血活動，到下午4點半募集將近120袋鮮血；過去一年歸仁團委會擔任捐血中心「救火隊」，因疫情許多團體取消舉辦捐血活動，歸仁團委會都一手承接去年共舉辦28場，一月至今也辦了第4場，31日還要在小東捐血站再辦一場，下個月還要繼續舉辦。

今天團委會總幹事郭江海與黃秀芬、宋瑞儀、方麗幸、柯榮東、蔡慶賢、黃仙品、曾月昭、林錦賢、李金山等志工輪番招呼路過民眾捐血。

郭江海說，很感謝他的國小同學徐水森一早就載來一車高麗菜，分送給捐血民眾；另外還有小林眼鏡、吳登標捐贈關廟麵、童樂時光早午餐券，陳國龍手作餐包，還有鴻品牛肉湯、肉燥飯，感謝眾多善心人士幫忙、能夠給捐血民眾多一點鼓勵。

救國團台南歸仁團委會去年辦捐血28場，今辦一月第4場。記者周宗禎／攝影
救國團台南歸仁團委會去年辦捐血28場，今辦一月第4場。記者周宗禎／攝影
救國團台南歸仁團委會去年辦捐血28場，今辦一月第4場。記者周宗禎／攝影
救國團台南歸仁團委會去年辦捐血28場，今辦一月第4場。記者周宗禎／攝影

捐血中心 疫情 台南

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