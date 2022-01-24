雲林觀光人數蟬聯6都外第1 第2度超越台南
雲林縣觀光人次去年再度以800多萬人次，蟬聯6都以外第1名，其中以北港朝天宮觀光人數最多；但每年觀光人潮僅次於朝天宮的北港武德宮，去年也達560萬人次，卻未能納入交通部觀光局的新增主要觀光遊憩據點，雲林縣文觀處極力爭取，期待採一致標準將武德宮列入，提升雲林觀光。
據交通部觀光局資料顯示，雲林縣觀光人次109年突破1千萬，去年（110年）雲林縣1至11月觀光人次再傳捷報；雲林縣遊客人數達8204637人次，除蟬聯6都以外第1，甚至再次超越台南市8148273遊客人次。
雲林縣文觀處長陳璧君指出，去年疫情嚴重，各縣市觀光滑落，相較於108年全國衰退37%，但雲林僅小跌0.5%，保持全國6都以外第1，顯示雲林的觀光潛力，其中以北港朝天宮高達750人次，不僅是雲林第1，更在全國名列前矛。
陳璧君說，交通部觀光局人數統計的依據，只要是針對有被觀光局審核通過列入「主要觀光遊憩據點」的景點，雲林縣目前有草嶺、劍湖山世界、北港朝天宮、古坑綠色隧道、台塑六輕阿嬤公園等5處。
陳璧君表示，「主要觀光遊憩據點」審核的作業標準分兩部分，除了以區域來畫分之外，年度觀光人數也須達到120萬人次以上，且要比前1年人數增加，意即觀光人數要有成長，才可列入「主要觀光遊憩據點」。
她說，每年觀光人潮僅次於朝天宮的北港武德宮財神廟，去年遊客人次達560萬，遠高過去年同期正成長被列入新增遊憩據點的外縣市景點，武德宮卻未被納入，文觀處今年已積極爭取，期待統計人數標準，能從該區同類型改為全國同類型均值，讓武德宮審核通過也能納入。
陳璧君指出，武德宮一旦被納入，雲林縣每年的總觀光人數可增加約5百萬人次，可望年年突破千萬，對提升整體觀光效益將大有幫助。疫情升溫，雲林推出一系列「線上藝起來」、「森林療育基地」、「祈福朝拜行」、「經典小鎮遊」、「甜蜜蜜之旅」、「慢步輕旅行」及「鐵道樂活遊」等防疫旅遊，詳情可上縣府官網查詢。
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