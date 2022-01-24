鹽水蜂炮等大型活動照辦 黃偉哲：除非疫情翻轉才停辦

疫情嚴峻又春節將至，民眾都關心餐廳用餐是否更為嚴格，以及大型活動是否如常？台南市長黃偉哲今天下午表示，鼓勵使用隔板但沒強制，而大型活動還是如常，除非中央疫情指揮中心有進一步規範。

黃偉哲說，台南市目前還沒有要餐廳要裝上隔板，大型活動還是如常。對於大家最關心的鹽水蜂炮，他表示，鹽水蜂炮距離現在還有3個禮拜，到目前為止還是如常舉辦，另月津港燈節、月之美術館，還有其他相關的一些活動，到目前為止也都是要正常舉辦，除非疫情有翻轉的現象，中央流行疫情指揮中心有宣布更加嚴格的防疫措施，否則還是照常舉辦。

他說，舉辦歸舉辦，最重要的是防疫工作要做好，那如果大家不能配合，像之前年貨大街就查到不戴口罩邊走邊吃，經過勸導不聽就直接開罰3千元，因此查察的力道會加強。

對於餐廳的防疫措施，黃偉哲表示，目前為止，設隔板是鼓勵性質，鼓勵大家可以使用，但現在還沒有到達強制的地步，不過多分小心就能夠少一分染疫的可能。