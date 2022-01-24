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疫情升溫碰春節返鄉潮 嘉義縣府團隊上緊發條備戰

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
疫情升溫加上農曆春節連假將至，嘉義縣長翁章梁親上陣，要求縣府團隊上緊發條落實防疫規範。圖／嘉義縣府提供
疫情升溫加上農曆春節連假將至，嘉義縣長翁章梁親上陣，要求縣府團隊上緊發條落實防疫規範。圖／嘉義縣府提供

春節返鄉人車多，嘉義縣府衛生局各項防疫措施上緊發條，副局長林裕珍表示，目前集中檢疫所和防疫旅館維持充足量能，並派員密集性稽核；防疫車隊春節期間載運居家隔離民眾；轄內四大醫院也增加專責隔離病房至105床，確保民眾安心過好年。

嘉義縣目前共1處防疫旅館可提供94房位，位在朴子、太保、大林和中埔的4處集中檢疫所可供613房，林裕珍說，國人返台後可依指揮中心提供A、B、C春節檢疫專案選擇入住，若擇C方案7+7+7原則會被指派住集中檢疫所。

衛生局補充，國人返鄉原則上可選擇就近檢疫所或防疫旅館入住，但仍需視指揮中心調度，縣內4檢疫所和旅館基本上量能充足，質和量上均可提供縣民舒適環境，總計從前年試辦起共累積62例個案，其中本土32例，但衛生局表示，近日疫情嚴峻，會密集性定期派員查核。

嘉義縣各項防疫整備措施也上緊發條，衛生局啟動10大行業疫苗接種聯合稽查、強化醫療整備應變及擴充防疫車隊量能等。縣長翁章梁也指示各賣場禁試吃，公司行號盡量暫停或縮小年終尾牙規模，禁止逐桌敬酒等。

公車處春節連假期間也啟動防疫車隊，共15輛防疫計程車及4輛防疫巴士24小時待命，民眾居家檢疫期滿且PCR陰性，可搭乘防疫車隊到外縣市交流道，再由當地防疫車輛接駁返家。集中檢疫所及防疫旅館內民眾，則由衛生局派專車接送。

另，嘉縣轄內包含大林慈濟和長庚等4大醫院，春節期間加開防疫特別診、新冠肺炎自費採檢服務，同時加強疑似個案採檢轉介及分區分流隔候診，專責隔離病房從84床提升至105床，掌握呼吸器275台，持續嚴格門禁控管，限制住院陪病者1名，並應出具3日內篩檢陰性證明，積極保全醫療量能。

疫情升溫加上農曆春節連假將至，衛生局團隊除加強施打疫苗提升全體縣民防護力，縣府團隊也上緊發條落實防疫規範。圖／嘉義縣府提供
疫情升溫加上農曆春節連假將至，衛生局團隊除加強施打疫苗提升全體縣民防護力，縣府團隊也上緊發條落實防疫規範。圖／嘉義縣府提供
疫情升溫加上農曆春節連假將至，衛生局團隊除加強施打疫苗提升全體縣民防護力，縣府團隊也上緊發條落實防疫規範。圖／嘉義縣府提供
疫情升溫加上農曆春節連假將至，衛生局團隊除加強施打疫苗提升全體縣民防護力，縣府團隊也上緊發條落實防疫規範。圖／嘉義縣府提供

衛生局 春節返鄉 集中檢疫所

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