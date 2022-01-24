婚宴二度因疫情延後 南市議員李宗翰乾脆捐禮金做公益

台南市議員李宗翰本月29日將補請婚宴，因疫情升溫延期，這也是繼去年2月後二度因疫情婚宴順延，他今天捐贈200份婚禮小物和8萬禮金給北台南家扶中心及台南市政府衛生局，為弱勢族群過年物資和為第一線醫護人員加油打氣。

李宗翰是台南市議會前議長賴美惠兒子，另一半劉澄真是以前在台中上班同事，兩人愛情長跑多年修成正果，去年2月6日原要舉行婚禮、宴客；當時部桃醫院群聚感染爆發，包括月津港燈節等活動皆延期，婚禮也比照辦理，僅低調辦迎娶，婚宴順延。

李宗翰與妻子劉澄真本月29日晚上6點原在後壁區泰安宮前廣場舉辦喜宴，日前也發出喜帖，然近日疫情逆轉，幾經思考為了防疫，婚禮再次延期。原訂婚禮伴手禮，除饋贈給已包禮金親友，今天也捐贈200份給北台南家扶中心，也捐了8萬元禮金給台南市政府衛生局分享喜氣。