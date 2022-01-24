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婚宴二度因疫情延後 南市議員李宗翰乾脆捐禮金做公益

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
李宗翰設計特色紅包袋要分享給親友。圖／李宗翰服務處提供
李宗翰設計特色紅包袋要分享給親友。圖／李宗翰服務處提供

台南市議員李宗翰本月29日將補請婚宴，因疫情升溫延期，這也是繼去年2月後二度因疫情婚宴順延，他今天捐贈200份婚禮小物和8萬禮金給北台南家扶中心及台南市政府衛生局，為弱勢族群過年物資和為第一線醫護人員加油打氣。

李宗翰是台南市議會前議長賴美惠兒子，另一半劉澄真是以前在台中上班同事，兩人愛情長跑多年修成正果，去年2月6日原要舉行婚禮、宴客；當時部桃醫院群聚感染爆發，包括月津港燈節等活動皆延期，婚禮也比照辦理，僅低調辦迎娶，婚宴順延。

李宗翰與妻子劉澄真本月29日晚上6點原在後壁區泰安宮前廣場舉辦喜宴，日前也發出喜帖，然近日疫情逆轉，幾經思考為了防疫，婚禮再次延期。原訂婚禮伴手禮，除饋贈給已包禮金親友，今天也捐贈200份給北台南家扶中心，也捐了8萬元禮金給台南市政府衛生局分享喜氣。

李宗翰表示，這次喜宴精心準備後壁稻米、鹽水蜜餞、柳營牛奶糖等在地婚禮小物，並親自設計東山等6區特色紅包袋要分享給親友。但因疫情婚禮延期，難免無奈。當務之急，還是防疫優先。

台南市議員李宗翰（中）婚宴因疫情升溫再度延期，今天捐贈200份婚禮小物和8萬禮金給北台南家扶中心及台南市政府衛生局為弱勢者及醫護人員打氣。圖／李宗翰
台南市議員李宗翰（中）婚宴因疫情升溫再度延期，今天捐贈200份婚禮小物和8萬禮金給北台南家扶中心及台南市政府衛生局為弱勢者及醫護人員打氣。圖／李宗翰
喜帖中附上的李宗翰（中）、妻子劉澄真、母親賴美惠合影卡片。圖／李宗翰服務處提供
喜帖中附上的李宗翰（中）、妻子劉澄真、母親賴美惠合影卡片。圖／李宗翰服務處提供

婚禮 台南 疫情

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