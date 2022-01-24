台南再增公設民營托嬰中心 每月補助4千至1萬元

台南市政府為了提供市民良好的托育資源，讓青年安心成家，積極設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園，北區光武里公設民營托嬰中心即將完成立案，預計收托32名幼兒，社會局今天表示，即日起接受報名。

北區光武里公設民營托嬰中心位於光武里活動中心2樓，預計收托32名幼兒，採1名托育人員照顧4名嬰幼兒，收托時間為周一至周五，上午7時30分至下午5時30分，每名受托幼童每月托育費用為9000元，並依家庭經濟狀況及家中兒童數每月再補助4000元至1萬元，可明顯減輕家長育兒負擔。

光武里公設民營托嬰中心已開始招生，收托資格為2022年2月15日 (抽籤日)已滿2足月並設籍南市嬰幼兒，且父母在報名登記日向前推算只要一方連續設籍南市滿6個月以上皆可報名，報名採郵寄或電子郵件方式收件，報名截止日為2月1日 (星期五)下午5時止 (郵戳為憑)，紙本郵寄請寄至台南市北區北門路二段591號2樓，電子郵件報名則請寄tutgwbaby@gmail.com，報名相關問題可電洽06-2515824 高老師。

報名名單經初審後，依招生計畫所訂收托順序及名額，於2月15日抽籤，正取32名，餘列為備取；當日公布於社會局網站。公共托育家園招生詳細規定與報名資訊，請至南市社會局網站「育兒資訊專區」

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