南市表揚優良駕駛 獎金1萬2六都最高

台南市政府交通局今天舉行大台南公共運輸績優業者及優良駕駛表揚典禮，共表揚11家績優業者、19位優良駕駛，以及獲得特殊貢獻獎的防疫計程車司機林明財，獲愛心服務獎的公車駕駛陳禹熙；市長黃偉哲期勉業者、從業人員成為優質公共運輸的典範，勉勵駕駛長提供貼心服務讓乘客有美好乘車經驗。

黃偉哲表示，上任以來一直以「做得更好、過得更好」勉勵市府團隊，在交通運輸建設方面，除了要有健全的硬體設施外，體貼的公共運輸服務更能彰顯城市「軟實力」，期許得獎者和績優業者能成為領頭羊，帶動同僚、同業的良性競爭，提升整體服務品質，形塑公共運輸的優質文化。

局長王銘德指出，今年度民眾參與公車優良駕駛員選拔活動相當踴躍，依不同組別總計票選出12名優良駕駛員。其中「形象績優組」是公共運輸處篩選1年來屢獲民眾進線或來信表揚的駕駛人員；「服務模範組」則是經由客運業者自行提名，此兩組再經民眾票選，脫穎而出。「計程車組」是由計程車車隊或公、工會提名，名額10人，篩選8人入選。

今年度特別設立「愛心服務獎」，由公車司機陳禹熙獲獎，陳操作輪椅SOP確實，服務溫柔細心，主動服務年長者與視障者，深具愛心，獲許多輪椅族及視障民眾肯定與讚揚。

「特殊貢獻獎」頒給計程車司機林明財，林原是公車駕駛，後改投入計程車行業。平日服務熱心，0206地震時曾參與維冠大樓救災工作，協助運送物資人員；熱心將乘客遺落在車上的護照及外幣及時送達機場給乘客，國內疫情緊急時，加入防疫計程車，投入防疫第一線，足為表率。

公共運輸處長吳俁之說，獲獎的21名優良駕駛另獲1萬2000元獎勵金，額度為6都中最高，期許台南市所有公車及計程車駕駛長可見賢思齊，以自身職業為榮並發揮最大之服務熱忱。為因應春節返鄉人潮增加，將持續要求各客運業者落實車輛及場站清消作業，也呼籲民眾一起做好防疫措施，車內全程戴口罩，確保健康。