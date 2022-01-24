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疫情升溫 嘉縣春節連假退房率高 業者叫苦連天
農曆春節期間，嘉義縣往往是許多國人出門踏青走出的首選，往年無論山海區住房率均爆滿，但今年受疫情影響，許多散客陸續退房；餐廳生意也大受打擊，原本除夕圍爐或尾牙團客多改外帶，因此業者也推出冷凍宅配到府服務，希望舒緩疫情帶來的衝擊。
布袋海風長堤民宿往年春節連假都住房率至少都8成以上，尤其初一到初三必定客滿，但目前春節連假平均訂房率約8成，負責人林鴻文說，從上禮拜開始，陸續有客人取消住宿，大多是考慮到疫情緣故，今天上午又有兩組客人取消住宿。
林鴻文說，疫情約去年5月爆發，因此去年春節住宿率幸運不受影響，連假期間幾乎每天都滿房，下半年疫情趨緩，加上政府配套措施，如國旅券或嘉縣自推優惠券推行得宜，也讓下半年住房率也相對平穩。
阿里山地區位在隙頂的生力農場走精緻化路線，共5間房間約可提供20人住宿，搭配生態導覽和用餐等，目前住房率較不受疫情影響，9天連假期間每天都客滿，負責人黃世安說，儘管疫情後陸續有民眾打電話退訂，但很快就會有其它遊客電洽訂房。
「疫情爆發後相對不確定性比較高」，黃世安說，目前約2成客人仍在猶豫和考慮，農場內餐廳生意也相對較慘淡，生力農場目前積極配合中央國旅券和縣府「酷碰券」，希望能填補疫情造成的衝擊。
位於阿里山腳下、以團客生意為主的寶島饗宴餐廳生意也大受影響，經理吳永隆說，從上周四開始陸續接到取消訂桌電話，學生畢業旅行取消，公司尾牙或餐敘也都取消或改外帶，相較疫情前銷售額下跌約3成。
原本除夕圍爐或初二回娘家，許多家庭會選擇到寶島饗宴餐廳用餐，但如今也都來電詢問或取消，吳永隆說，目前因應之道除讓民眾外帶，公司也積極推出冷凍食品宅配到府，以薑母鴨和砂鍋魚頭為主，希望讓消費者在家也能享用滿分佳餚。
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