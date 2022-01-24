遇見安平信仰400年 台南社造役男製作眾神的領地

台南市安平區公所今天舉辦長照及社造替代役成過發表會「憶南實驗所」，並發表替代役男參與製作的「眾神的領地‧遇見安平信仰400年」新書，市長黃偉哲感謝半年來役男結合長照與社造專長背景，走訪安平鄰里社區、踏尋安平宗教信仰，為地方付出。

安平區公所去年申請3名長照替代役、3名社造替代役打造「憶南實驗所」計畫。黃偉哲感謝替代役男對台南推動各項計畫的付出及協助，特別是協助與社區年長者建立良好互動，對公務體系注入新生命、新想法，歡迎更多的替代役男來台南服務。

長照及社造替代役成過發表計畫上午在安平圖書館前廣場舉行，役政署長龔昶仁、民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華都到場關心。民政局長姜淋煌表示，6名役男投身區里營造與社區照護工作，不忘初衷，發揮專業、貢獻社會，是軍旅生涯中的重要篇章，期間行遍安平寸土，走訪各宗教寺廟所傳播的文化香火，深入社區向長輩傳遞溫暖，為現在與未來的安平不同世代共榮共好作為見證。

安平區公所指出，6名役男在社造替代役服役期間，投入區公所社造工作，正在圖書館展出成果，內容為以影像紀錄搭配一些可互動的展件，呈現了眾神的領地、石門社區&莎小戲戲劇工作坊、李惠月袖珍創作展、社造成果發表會、漁光點點市集、安平生活蚵學家等各式各樣精采的活動。

由役男們走訪、記錄、攝影所成的《眾神的領地．遇見安平信仰400年》新書，由文化部、南市府文化局補助，該書將役男的工作成果結合作者曹婷婷的文字書寫內容，除呈現安平富有歷史的4大公廟、各角頭廟及來自西方的基督教及天主教信仰，甚至是始於蓮花生與寂護的密宗、代表新時代佛門「以文化弘揚佛法」的南台別院等，也都有詳細介紹，展現出不同宗教信仰在安平和諧共處的美好畫面。