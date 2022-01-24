台南廟宇多 黃偉哲：繞境等動態活動可能要暫停

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，內政部長徐國勇22日在疫情指揮中心宣布禁止官員、民代跑攤，但大家對「跑攤」的定義仍是霧煞煞。台南是要求官員、民代不要參加婚喪喜慶，市長黃偉哲今天表示，南市廟宇多，活動也多，繞境等動態活動都可能要暫停。

黃偉哲說，新冠肺炎疫情一直在變動，甚至有些地方變得更嚴峻。因此，大家出入公共場所的防疫規定也必須要注意；尤其台南是宗教之都，很多廟宇文化在台南，而春節時許多廟宇有開廟門、搶頭香，甚至鹽水蜂炮已是宗教民俗活動，所以要呼應中央的指示，遶境都要暫停。

他表示，繞境等宗教活動都是動態，因耗體力要拿下口罩，可能要暫停；而靜態的上香，還是照常舉行。至於廟宇要發歲錢、發紅包的，也希望能遵守防疫規定，要限制現場的人數，做人流的管制，而且總數也要管制，若活動超過500人，一定要提防疫計畫，由衛生單位來審核。