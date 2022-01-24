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斗六這里超過百人缺物資 當地廟宇一箱一箱捐補不足

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六市榴中里自主防災隊志工身兼多職，除在汛期投入環境巡視整理及防災整備工作，平時也投入社會服務。圖／讀者提供
雲林縣斗六市榴中里自主防災隊志工身兼多職，除在汛期投入環境巡視整理及防災整備工作，平時也投入社會服務。圖／讀者提供

雲林斗六市榴中里組織自主防災隊，27位志工除在汛期投入環境巡視整理及防災整備工作，平時也身兼社區志工服務弱勢家庭及獨居長者，里長蔡芳聰說，年關將近，仍有130多名弱勢者等待救助，幸今天獲善心人士捐白米、油、麵條及棉被等生活物資，終能補足缺口。

斗六石榴金上宮創辦人許慈真、主委黃嘉春準備的數十箱生活物資，今天送達榴中里，蔡芳聰說，符合社會補助資格的弱勢者，每月雖有津貼可領，但生活物資因需定時補給，更為缺乏，獲贈物資就是「及時雨」，將由志工分配為單人份後，一一發送至受助者手中。

縣議員賴淑娞、斗六市長林聖爵今天也與雲林縣救國團斗六團委會、一貫道慈善會等社會團體加入物資配送行列，且為每個家戶打掃居家環境，會後加碼致贈年節慰問金和春聯，讓弱勢家庭無後顧之憂，安心迎新年。

雲林縣斗六市榴中里獲贈數十箱生活物資，斗六市長林聖爵（中）加入配送行列。圖／讀者提供
雲林縣斗六市榴中里獲贈數十箱生活物資，斗六市長林聖爵（中）加入配送行列。圖／讀者提供
雲林縣斗六石榴金上宮準備數十箱生活物資送給榴中里的弱勢家庭。圖／讀者提供
雲林縣斗六石榴金上宮準備數十箱生活物資送給榴中里的弱勢家庭。圖／讀者提供

斗六 弱勢家庭 雲林

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