物價上漲疫情衝擊 北台南家扶籌助學金陷困境

物價漲勢不歇，加上日來疫情升溫，讓北台南家扶中心籌措助學金日趨艱困，在中華郵政公司協助，今、明兩天在台南市新營等七處郵局前公布義賣籌措助學金，籲請民眾響應相挺度過難關。

北台南家扶統計，本次春季助學金總經費約708萬元，將協助470位高中職大專生及550名中小學生弱勢學童持續就學，目前獎助金缺口仍達185萬元。

北台南家扶中心這次與中華郵政合作推出「集小愛成大愛」助學義賣活動，今起良田同步在新營、白河、佳里、學甲、善化(中山路)、永康、歸仁七處郵局登場，北台南家扶主任莊淑惠表示，與郵局合作愛心義賣活動已15年，籌措助學金逾560萬元，感謝郵局對公益行動相挺。

今年郵局並推展以i郵箱邀請民眾一起捐物資送南、北台南家扶中心義賣，但南熱北冷，幸有PG美人網捐贈淑女包1000個、聯鴻興業捐贈睡墊、便攜式坐墊、瑜珈柱，後壁殷老闆捐50組良耜米及民眾陸續捐贈小家電、文具、生活物資等，期能帶動現場買氣，新營郵局經理但火貴也認捐10包良質米，籲請民眾支持家扶。

就讀成功大學外文系大四陳姓學生，父親去年過世，家計全賴越南籍母親扛著，生活清苦，每逢新學期註冊也是母親最頭痛時刻，陳感謝家扶相助，讓他有就學機會，期畢業後能減輕媽媽負擔及回饋社會。