黃偉哲慰勉工務局第一線 春節期間優質服務不中斷

台南市長黃偉哲感謝工務局第一線基層員工終年穿梭於道路修補、整理公園及行道樹環境的辛勞，今天上午由工務局長蘇金安陪同前往國民瀝青廠，致贈新春紅包，期勉春節假期持續為市民及旅客提供優質的市政服務。

黃偉哲表示，他要代表187萬市民感謝所有工務局同仁的努力，因為大家的辛苦，讓許多公共工程及服務，如路平、公園路樹修剪移植等，都能如期如質完成。

蘇金安說，過去一年面對新冠肺炎疫情危機，工務局第一線基層人員除平日執行維護公園道路、美化市容、鋪設瀝青混凝土等業務外，更加強執行公園等環境清潔消毒工作，包括針對人氣非常旺的河樂廣場加強消毒及安全維護；並配合中央指示，必要時進行地下廣場區域人流管制，以確實達到防疫阻隔效果，他提醒民眾務必配合各項防疫措施，將疫情傳播風險降到最低。

工務局表示，春節期間仍將加強服務，民眾除了可透過1999市民專線反映外，道路養護及公園維護等問題也可透過24小時道路修補通報專線(06)215-5555反映，皆有專人服務說明。