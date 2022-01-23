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防「喪屍追車」奇景再現 嘉義市初一到四超多定點垃圾車

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
去年春節期間嘉義市垂楊路的蘇周連宗祠前面定點垃圾車，擠滿丟垃圾人潮，被網友稱「喪屍追車」，是過年限定奇景。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
去年春節期間嘉義市垂楊路的蘇周連宗祠前面定點垃圾車，擠滿丟垃圾人潮，被網友稱「喪屍追車」，是過年限定奇景。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

嘉義市春節初一到初四暫停清運垃圾，往年出現春節期間，半夜人潮追逐定點垃圾車，車還沒停靠，大批民眾與機車就跟在後，甚至邊拋投垃圾，被網友稱是「喪屍追車」，對此，環保局今年停運的4天，增設定點垃圾車，包括白天於興嘉公園、友愛路停車場共5處，夜間也2處，籲民眾盡量分流。

環保局表示，本月30日小年夜，雖周日仍加班，下午3點起依原收運時間清運，也提供回收服務；除夕的上午9點、下午3點，都依原垃圾車路線沿街清運，但當晚的定點垃圾車暫停。

初一至初四暫停清運垃圾，環保局指出，白天去年2處定點清運，增加到5處，包括興嘉公園8點10分到9點50分、經國新城升旗台10點到11點半、蘇周連宗祠大門旁8點到下午4點、南門圓環旁下午1點到4點20分、友愛路停車場前下午5點10分到凌晨12點20分。

深夜定點清運和去年相同，蘇周連宗祠大門旁晚上10點20分到凌晨3點、文化路噴水圓環的土銀旁凌晨3點20分到5點20分；初五起恢復沿街清運。

去年大年初三凌晨被網友拍到蘇周連宗祠前，大批民眾追逐丟垃圾，網友稱宛如「喪屍追車」，也笑稱是嘉義過年限定的奇景；環保局說，避免同時太多人倒垃圾，今年蘇周連宗祠的夜間定點，會多派空垃圾車準備，當1輛車載滿，另一輛會立刻補上，請民眾不用心急，也呼籲，民眾白天就可去倒垃圾，分散人潮，不一定要擠在晚間。

嘉義市環保局今年春節初一到初四，白天於興嘉公園、友愛路停車場共5處，夜間也2處，設定點垃圾車。圖為平時蘇周連宗祠前的夜間垃圾車情形。記者林伯驊／攝影
嘉義市環保局今年春節初一到初四，白天於興嘉公園、友愛路停車場共5處，夜間也2處，設定點垃圾車。圖為平時蘇周連宗祠前的夜間垃圾車情形。記者林伯驊／攝影
嘉義市環保局今年春節小年夜到初六的垃圾收運表。圖／嘉義市環保局提供
嘉義市環保局今年春節小年夜到初六的垃圾收運表。圖／嘉義市環保局提供
嘉義市環保局今年春節初一到初四，增設定點垃圾車。圖為平時蘇周連宗祠前的夜間垃圾車情形。記者林伯驊／攝影
嘉義市環保局今年春節初一到初四，增設定點垃圾車。圖為平時蘇周連宗祠前的夜間垃圾車情形。記者林伯驊／攝影

垃圾車 嘉義

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