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小心荷包！月津港燈節開鑼 警加強整頓交通加強告發
台南鹽水月津港燈節開鑼，為維護車流順暢，新營警分局即日起加強取締鹽水區周遭附近道路違規車輛、攤販，警方籲請民眾配合，以免傷了荷包。
警方說，管制路段：鹽水區行昌路(橋南街至中山路)、橋南街(南門路紅磚廣場至康樂路)、康樂路(橋南街至中山路)。管制時間，即日起至2月28日，針對上述路段每天下午4點至深夜12點禁止路邊臨時停車。
警方表示，將針對違規設攤者，依道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主1200元以上、2400元以下罰鍰，攤棚、攤架得沒入。而違規停車者，也會依道路交通管理處罰條例第56條，處600元以上、2400元以下罰鍰。
新營警分局長斯儀仙說，有意違規營業攤販勿心存僥倖，以免觸法，也提醒來鹽水賞燈民眾務必戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，度過疫情衝擊。
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