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一片霧茫茫！嘉義空汙指數達「橘、紅色警示」 專家這樣說

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣山區今天下午能見度差，環保局表示，有可能是霧氣挾帶懸浮微粒。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣山區今天下午能見度差，環保局表示，有可能是霧氣挾帶懸浮微粒。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣山區今天中午過後，天空一片霧茫茫，民眾困惑是霾是霧，根據環保署資料顯示，晚間7點嘉市空氣質量指數142達到橘色警示全台最高，嘉義縣環保局表示，應為水氣挾帶懸浮微粒，能見度差可導因於嘉市和山區處內陸擴散不良。

根據環保署網站顯示，嘉市今晚6點測得空氣質量指數(AQI)119，達橘色警示等級、也是台灣西半部最高，上午9至11時PM2.5值154更達紅色等級，而嘉縣山海區新港和朴子監測站則分別測得78和76黃色等級。

嘉縣環保局空汙空汙巷噪音防制科長林春如說，當雲層偏低相對濕度高，易起霧影響能見度，朴子及新港測站今中午12時後相對溼度高達80%以上，山區和嘉市地處偏內陸，又擴散條件較不佳，汙染物較易累積，使得能見度降低。今天下午路上霧茫茫有可能是水氣挾帶懸浮微粒。

林春如說，若AQI指數大於100達橙色燈號時，環保局會立即通知列管工廠，檢查氣體排放是否正常，降低固定汙染源；大型營建工地若有裸露地，也會請負責人覆蓋或加強灑水；移動汙染源如柴油車或二行程機車則會定時攔查。

環保局長張根穆表示，每年10月至隔年3月常為嘉義縣空品不良期，受東北季風挾帶境外汙染物，導致空氣品質不佳，環保局除要求縣內前20大工廠在空氣品質不佳時降載產能，也會定期對各項汙染源查核及聯合稽查，確保鄉親不受空汙危害。

根據環保署網站顯示，嘉市今天晚間7時空氣質量指數142，橙色燈號達輕度汙染等級，也是台灣西半部最高。圖／翻攝自環保署
根據環保署網站顯示，嘉市今天晚間7時空氣質量指數142，橙色燈號達輕度汙染等級，也是台灣西半部最高。圖／翻攝自環保署
嘉義縣山區今天下午能見度差，環保局表示，有可能是霧氣挾帶懸浮微粒。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣山區今天下午能見度差，環保局表示，有可能是霧氣挾帶懸浮微粒。記者莊祖銘／攝影

嘉義 空氣品質

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